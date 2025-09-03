Як змінився ІТ-ринок у серпні: статистика Djinni Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

Як змінився ІТ-ринок у серпні: статистика Djinni

У серпні українські ІТ-фахівці отримали 80,5 тисячі пропозицій від рекрутерів. Це на 8% менше, ніж у липні. Загалом за літо обсяг пропозицій майже не відрізнявся від весняних показників, але структура змінилася.

Про це свідчать аналітика Djinni.

Популярні напрямки

Найбільше пропозицій залишилось у категоріях:

маркетинг — близько 15% від усіх вакансій (навесні було 13%);

JavaScript — 6% (було майже 7%);

Python — майже 6% (було 6%).

Інфографіка: Djinni

PHP, який ще навесні був на четвертому місці, цього літа опустився на сьому позицію. Попереду нього DevOps, Sales та Design.

Конкуренція за вакансії

Середня кількість відгуків на вакансію у серпні становила майже 16 (у липні — 17). Водночас фронтенд-пропозиції збирали найбільше відгуків — у середньому 53.

Серед вакансій без досвіду найбільш конкурентні Java, JavaScript і Python: кожна отримувала понад 50 відгуків. Якщо роботодавці шукають фронтендера з досвідом від року до трьох, то кількість відгуків ще вища — 62−64 у середньому.

Інфографіка: Djinni

У Manual QA конкуренція зростає зі збільшенням досвіду. Вакансії без вимог до досвіду отримують у середньому 35 відгуків, із досвідом 2−3 роки — вже 46. На рівні senior це найбільш конкурентна категорія з 42 відгуками на вакансію.

Найменш конкурентною серед великих напрямків для досвідчених спеціалістів залишається Data Analyst.

Нагадаємо, український ІТ-ринок демонструє перші ознаки стабілізації за останні три роки. За перше півріччя 2025 року загальна кількість спеціалістів у 50 найбільших компаніях майже не змінилася. За даними Dou, станом на липень 2025 року ці компанії налічують 79,1 тис. спеціалістів, лише на 0,4% менше, ніж на початку року. Уперше з 2022-го відтік кадрів фактично зупинився.

За останні пів року зросли медіанні зарплати досвідчених спеціалістів у продуктовому дизайні, маркетингу, брендингу і комунікаціях, продажах і біздеві, HR і рекрутингу. Водночас зарплати початківців у багатьох спеціалізаціях зменшуються. Фахівці деяких напрямів отримують грошові бонуси, які можуть помітно впливати на зарплату. Найсуттєвіший вплив бонуси мають на доходи спеціалістів з продажів та розвитку бізнесу: 57% їх мають, а медіанна зарплата із врахуванням бонусів становить $1875 (+$398 до ставки на місяць).

