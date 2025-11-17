У Польщі змінили процедуру оформлення карти побиту
Польський парламент ухвалив поправки до Закону про іноземців, які запроваджують новий порядок подання документів на карту побиту.
Відтепер заяви на тимчасове або постійне перебування, а також на статус довгострокового резидента ЄС подаватимуть виключно онлайн.
- Єдиною офіційною платформою стане MOS (Moduł Obsługi Spraw).
- Через неї заявники завантажуватимуть усі необхідні документи, а система автоматично передаватиме дані до державних реєстрів, що займаються легалізацією перебування.
Навіщо це
Раніше іноземці подавали документи особисто у воєводських управліннях, що часто спричиняло довгі черги, брак запису та значні затримки у розгляді справ.
За словами представників уряду, перехід на цифрову процедуру має скоротити час очікування, зробити процес більш уніфікованим та зменшити навантаження на управління у справах іноземців. MOS стане центральним інструментом для реєстрації заяв, подання додаткових документів і відстеження статусу справи.
Особиста присутність все ще потрібна
Попри цифровізацію, повністю усунути необхідність візиту до управління не вдасться.
- Після попередньої перевірки онлайн-заявки заявник отримає запрошення на особисту зустріч.
- Під час цього візиту потрібно буде підтвердити особу, здати відбитки пальців і підписати документи — це обов’язкові елементи процедури оформлення карти побиту.
- Лише після завершення цих кроків заяву розглядатимуть остаточно.
Коли запрацюють нові правила
Запровадження нової системи очікується з січня 2026 року. Польські експерти оцінюють реформу як найбільшу за останні роки у сфері легалізації іноземців.
Очікується, що цифрова процедура суттєво пришвидшить оформлення документів для громадян України та інших країн, які проживають у Польщі.
