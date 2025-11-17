У Польщі змінили процедуру оформлення карти побиту Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси

У Польщі змінили процедуру оформлення карти побиту, vsetutpl.com

Польський парламент ухвалив поправки до Закону про іноземців, які запроваджують новий порядок подання документів на карту побиту.

Відтепер заяви на тимчасове або постійне перебування, а також на статус довгострокового резидента ЄС подаватимуть виключно онлайн.

Про це повідомляє inpoland.

Єдиною офіційною платформою стане MOS (Moduł Obsługi Spraw).

Через неї заявники завантажуватимуть усі необхідні документи, а система автоматично передаватиме дані до державних реєстрів, що займаються легалізацією перебування.

Навіщо це

Раніше іноземці подавали документи особисто у воєводських управліннях, що часто спричиняло довгі черги, брак запису та значні затримки у розгляді справ.

За словами представників уряду, перехід на цифрову процедуру має скоротити час очікування, зробити процес більш уніфікованим та зменшити навантаження на управління у справах іноземців. MOS стане центральним інструментом для реєстрації заяв, подання додаткових документів і відстеження статусу справи.

Особиста присутність все ще потрібна

Попри цифровізацію, повністю усунути необхідність візиту до управління не вдасться.

Після попередньої перевірки онлайн-заявки заявник отримає запрошення на особисту зустріч.

Під час цього візиту потрібно буде підтвердити особу, здати відбитки пальців і підписати документи — це обов’язкові елементи процедури оформлення карти побиту.

Лише після завершення цих кроків заяву розглядатимуть остаточно.

Коли запрацюють нові правила

Запровадження нової системи очікується з січня 2026 року. Польські експерти оцінюють реформу як найбільшу за останні роки у сфері легалізації іноземців.

Очікується, що цифрова процедура суттєво пришвидшить оформлення документів для громадян України та інших країн, які проживають у Польщі.

