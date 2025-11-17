0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Польщі змінили процедуру оформлення карти побиту

Особисті фінанси
76
У Польщі змінили процедуру оформлення карти побиту
У Польщі змінили процедуру оформлення карти побиту, vsetutpl.com
Польський парламент ухвалив поправки до Закону про іноземців, які запроваджують новий порядок подання документів на карту побиту.
Відтепер заяви на тимчасове або постійне перебування, а також на статус довгострокового резидента ЄС подаватимуть виключно онлайн.
Про це повідомляє inpoland.
  • Єдиною офіційною платформою стане MOS (Moduł Obsługi Spraw).
  • Через неї заявники завантажуватимуть усі необхідні документи, а система автоматично передаватиме дані до державних реєстрів, що займаються легалізацією перебування.

Навіщо це

Раніше іноземці подавали документи особисто у воєводських управліннях, що часто спричиняло довгі черги, брак запису та значні затримки у розгляді справ.
За словами представників уряду, перехід на цифрову процедуру має скоротити час очікування, зробити процес більш уніфікованим та зменшити навантаження на управління у справах іноземців. MOS стане центральним інструментом для реєстрації заяв, подання додаткових документів і відстеження статусу справи.

Особиста присутність все ще потрібна

Попри цифровізацію, повністю усунути необхідність візиту до управління не вдасться.
  • Після попередньої перевірки онлайн-заявки заявник отримає запрошення на особисту зустріч.
  • Під час цього візиту потрібно буде підтвердити особу, здати відбитки пальців і підписати документи — це обов’язкові елементи процедури оформлення карти побиту.
  • Лише після завершення цих кроків заяву розглядатимуть остаточно.
Читайте також

Коли запрацюють нові правила

Запровадження нової системи очікується з січня 2026 року. Польські експерти оцінюють реформу як найбільшу за останні роки у сфері легалізації іноземців.
Очікується, що цифрова процедура суттєво пришвидшить оформлення документів для громадян України та інших країн, які проживають у Польщі.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems