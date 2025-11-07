Шахраї у Польщі «продають» карти побиту CUKR: що треба знати Сьогодні 07:03 — Світ

Шахраї у Польщі «продають» карти побиту CUKR: що треба знати

У Польщі фіксують нові випадки шахрайських схем, пов’язаних з оформленням карт побиту CUKR для громадян України.

Посередники пропонують «супровід» та «прискорення процедури» за оплату, хоча подання заяви на отримання документа має бути абсолютно безкоштовним.

Про це інформує Управління у справах іноземців Польщі.

Хто може подати заяву на карту CUKR

З 1 липня 2024 року українці, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом, отримали право подавати заяви на новий тип карти побиту — CUKR. Документ містить позначку про попереднє перебування під тимчасовим захистом, а строк його дії становитиме три роки.

Як діють шахраї

Попри те, що офіційна система подачі заяв ще не запрацювала, на ринку вже з’явилися «посередники», які пропонують:

«запис наперед»,

повне оформлення документів «під ключ»,

допомогу у поданні заявки.

За свої «послуги» такі особи вимагають гроші, вводячи людей в оману щодо реальних умов оформлення.

Що важливо знати

Управління у справах іноземців наголошує:

подання паперових заяв не передбачене;

воєводські управління не збирають документи на CUKR;

сама подача заявки є безоплатною, оплачується лише державне мито.

Офіційні платежі становлять:

340 злотих — подання заяви;

100 злотих — виготовлення картки.

заяви на карту побиту CUKR можна подавати до 4 березня 2026 року. Водночас польський уряд заявив, що нові послаблення для громадян України більше не вводитимуться. Раніше ми повідомляли , що українці, які перебувають у Польщі за програмою тимчасового захисту, зможуть залишатися в країні довше та оформлювати карту побиту за новими правилами. Згідно з останніми рішеннями польського уряду,. Водночас польський уряд заявив, що нові послаблення для громадян України більше не вводитимуться.

