Шахраї у Польщі «продають» карти побиту CUKR: що треба знати

У Польщі фіксують нові випадки шахрайських схем, пов’язаних з оформленням карт побиту CUKR для громадян України.
Посередники пропонують «супровід» та «прискорення процедури» за оплату, хоча подання заяви на отримання документа має бути абсолютно безкоштовним.
Про це інформує Управління у справах іноземців Польщі.
Хто може подати заяву на карту CUKR
З 1 липня 2024 року українці, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом, отримали право подавати заяви на новий тип карти побиту — CUKR. Документ містить позначку про попереднє перебування під тимчасовим захистом, а строк його дії становитиме три роки.
Як діють шахраї
Попри те, що офіційна система подачі заяв ще не запрацювала, на ринку вже з’явилися «посередники», які пропонують:
- «запис наперед»,
- повне оформлення документів «під ключ»,
- допомогу у поданні заявки.
За свої «послуги» такі особи вимагають гроші, вводячи людей в оману щодо реальних умов оформлення.
Що важливо знати
Управління у справах іноземців наголошує:
- подання паперових заяв не передбачене;
- воєводські управління не збирають документи на CUKR;
- сама подача заявки є безоплатною, оплачується лише державне мито.
Офіційні платежі становлять:
- 340 злотих — подання заяви;
- 100 злотих — виготовлення картки.
Раніше ми повідомляли, що українці, які перебувають у Польщі за програмою тимчасового захисту, зможуть залишатися в країні довше та оформлювати карту побиту за новими правилами. Згідно з останніми рішеннями польського уряду, заяви на карту побиту CUKR можна подавати до 4 березня 2026 року. Водночас польський уряд заявив, що нові послаблення для громадян України більше не вводитимуться.
