У Польщі змінили правила оформлення карти побиту CUKR

Українці, які перебувають у Польщі за програмою тимчасового захисту, зможуть залишатися в країні довше та оформлювати карту побиту за новими правилами. Водночас уряд повідомляє, що нові послаблення для громадян України більше не вводитимуться.

Про це повідомляє inpoland.net.pl

У Польщі набули чинності зміни, що впливають на умови перебування українців, які виїхали через війну. Відтепер термін легального перебування продовжено до 4 березня 2026 року, а процес отримання карти побиту CUKR регулюватиметься оновленими нормами спеціального закону.

Нові правила та строки

Згідно з останніми рішеннями польського уряду, заяви на карту побиту CUKR можна подавати до 4 березня 2026 року. Усі громадяни України, які подадуть документи вчасно, вважатимуться такими, що перебувають у Польщі легально — аж до моменту отримання карти або офіційної відмови.

Крім того, ті, хто прибув до Польщі після початку повномасштабного вторгнення росії, отримають карту з відміткою «Poprzednio posiadacz ochrony czasowej» — «Раніше мали тимчасовий захист». Такий запис підтверджуватиме, що власник документа перебував під державним захистом і пройшов процедуру легалізації відповідно до чинного законодавства.

Які зміни внесено до законодавства

Як пояснив голова Канцелярії Президента Польщі Збігнєв Богуцький, Кароль Навроцький більше не підписуватиме нові закони, що передбачають особливі умови для українців. Це означає, що діючі правила залишаються чинними, і нових пільг або спрощень не планується.

Раніше громадяни України, які мали статус тимчасового захисту, могли отримати трирічну карту побиту (CUKR), якщо зберігали цей статус щонайменше протягом року станом на 4 березня 2024 року. Тепер умови змінено — тепер потрібно мати безперервний статус біженця до 4 червня 2025 року, щоб мати право на подання документів.

Коли запрацюють нові положення

Положення щодо видачі карт CUKR почнуть діяти з дати, яку офіційно оголосить Міністерство внутрішніх справ і адміністрації.

Інформація з’явиться в державному виданні «Monitor Polski», після чого українці зможуть подавати заяви відповідно до оновлених вимог.

