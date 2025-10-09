Зміни в бронюванні: ВР дозволила бронювати людей у розшуку ТЦК та без військового квитка Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

Зміни в бронюванні: ВР дозволила бронювати людей у розшуку ТЦК та без військового квитка

ВР ухвалила закон, яким, зокрема, дозволяється бронювання підприємствами військовозобовʼязаних працівників, що не мають військово-облікових документів, або не уточнили дані або перебувають у розшуку.

Такий закон щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану був ухвалений у другому читанні 272 голосами народних депутатів.

Про що йдеться

Бронюванню підлягають всі військовозобовʼязані працівники критично важливих підприємств, а також підприємств оборонно-промислового комплексу, у яких:

відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ,

чи він не перебуває на військовому обліку,

чи не уточнив персональні дані, а також якщо такий працівник перебуває у розшуку ТЦК.

Терміни бронювання

Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з дня укладання трудового договору з таким працівником та надається не більше одного разу за один календарний рік.

Раніше Кабінет Міністрів розширив можливості для збереження кадрового потенціалу підприємств, що працюють у зонах бойових дій.

1. Критично важливі підприємства, які функціонують на територіях можливих або активних бойових дій, зможуть бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників.

2. Зміна ліміту бронювання здійснюватиметься через портал «Дія» державним органом, який визнав підприємство критично важливим.

Нагадаємо, що чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають бронювання від мобілізації, можуть виїжджати з України не лише у службове відрядження, а й у відпустку. За наявності відповідних документів.

