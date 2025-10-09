0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зміни в бронюванні: ВР дозволила бронювати людей у розшуку ТЦК та без військового квитка

Казна та Політика
137
Зміни в бронюванні: ВР дозволила бронювати людей у розшуку ТЦК та без військового квитка
Зміни в бронюванні: ВР дозволила бронювати людей у розшуку ТЦК та без військового квитка
ВР ухвалила закон, яким, зокрема, дозволяється бронювання підприємствами військовозобовʼязаних працівників, що не мають військово-облікових документів, або не уточнили дані або перебувають у розшуку.
Такий закон щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану був ухвалений у другому читанні 272 голосами народних депутатів.
Читайте також

Про що йдеться

Бронюванню підлягають всі військовозобовʼязані працівники критично важливих підприємств, а також підприємств оборонно-промислового комплексу, у яких:
  • відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ,
  • чи він не перебуває на військовому обліку,
  • чи не уточнив персональні дані, а також якщо такий працівник перебуває у розшуку ТЦК.
Читайте також

Терміни бронювання

Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з дня укладання трудового договору з таким працівником та надається не більше одного разу за один календарний рік.
Раніше Кабінет Міністрів розширив можливості для збереження кадрового потенціалу підприємств, що працюють у зонах бойових дій.
1. Критично важливі підприємства, які функціонують на територіях можливих або активних бойових дій, зможуть бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників.
2. Зміна ліміту бронювання здійснюватиметься через портал «Дія» державним органом, який визнав підприємство критично важливим.
Нагадаємо, що чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають бронювання від мобілізації, можуть виїжджати з України не лише у службове відрядження, а й у відпустку. За наявності відповідних документів.
За матеріалами:
Finance.ua
КабмінРезерв+
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems