Хто з бронюванням може виїхати за кордон у відпустку — пояснення ДПСУ Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Хто з бронюванням може виїхати за кордон у відпустку — пояснення ДПСУ

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають бронювання від мобілізації, можуть виїжджати з України не лише у службове відрядження, а й у відпустку.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За словами Демченка, заброньовані працівники можуть виїхати за наявності відповідних документів.

Винятки

У відпустку не можуть виїжджати ті, хто обіймає посади, визначені у пункті 2.14 правил перетину кордону (постанова уряду № 57). Серед них:

члени уряду;

народні депутати;

судді;

керівники центральних органів виконавчої влади;

співробітники Офісу президента;

представники ЦВК, РНБО, СБУ, Рахункової палати та інших державних органів.

Обмеження можуть бути запроваджені і роботодавцем

Якщо структура, в якій працює заброньована особа, подала до прикордонної служби інформацію про те, що перетин кордону дозволено лише у разі відрядження, то виїжджати за кордон у відпустку заборонено.

«Якщо чоловік не належить до категорій, яким заборонено виїзд у відпустку, і в документах вказано, що його організація дозволяє виїзд саме для відпочинку, — такий перетин кордону є можливим», — пояснив речник ДПСУ.

Нагадаємо, до загальної кількості військовозобов’язаних на підприємстві будуть зараховувати працівників, яких мобілізували після 18 травня 2024 року. Тому компанія може забронювати більше фахівців. «Наприклад: у вас 80 працівників на обліку і ще 20 — мобілізовані після 18 травня. Раніше враховувалися тільки 80. Тепер — 100. І якщо можна забронювати, наприклад, 50%, то раніше це було 40 людей, а тепер — 50», — пояснювали раніше в Мінцифри.

Група народних депутатів зареєструвала законопроєкт № 13335. Документ дозволяє тимчасово брати на роботу та бронювати на 45 днів чоловіків, які порушили правила мобілізації. За цей час працівник має привести свої документи у відповідність до законодавства. Якщо він цього не зробить, роботодавець матиме право звільнити його.

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