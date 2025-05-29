Підприємства зможуть бронювати більше працівників: змінилися правила обліку мобілізованих — Finance.ua
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Підприємства зможуть бронювати більше працівників: змінилися правила обліку мобілізованих

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Підприємства зможуть бронювати більше працівників: змінилися правила обліку мобілізованих
Підприємства зможуть бронювати більше працівників: змінилися правила обліку мобілізованих
До загальної кількості військовозобов’язаних на підприємстві будуть зараховувати працівників, яких мобілізували після 18 травня 2024 року. Тому компанія може забронювати більше фахівців.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Наприклад: у вас 80 працівників на обліку і ще 20 — мобілізовані після 18 травня. Раніше враховувалися тільки 80. Тепер — 100. І якщо можна забронювати, наприклад, 50%, то раніше це було 40 людей, а тепер — 50», — сказано в повідомленні.
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Якщо мобілізовані працівники автоматично до загальної кількості не зараховувалися, роботодавець має звернутися до ТЦК та СП, щоб оновити їхні дані. Також у переліку не враховують працівників, заброньованих в іншій компанії.
Хто може подати заявку на бронювання:
  • юридичні особи або їхні філії;
  • компанія має бути в Єдиному переліку критично важливих (ті, що забезпечують армію, критичну інфраструктуру, економіку, медицину тощо);
  • працівники мають бути офіційно працевлаштовані;
  • у Реєстрі військовозобов’язаних має бути зазначено, що працівника «виключено з військового обліку» — тобто він працює в компанії і не стоїть на обліку в ТЦК та СП.
Як подати список на бронювання через Дію та підтвердити критичність підприємства — за посиланням.

Довідка Finance.ua:

  • Міністерство цифрової трансформації розробляє нову процедуру бронювання працівників для підприємств, керівниками яких є іноземні громадяни. Йдеться про альтернативний механізм подачі даних до державного реєстру, що має вирішити проблему відсутності доступу до порталу «Дія» у таких керівників;
  • працівники підприємств, які мають статус критично важливих для економіки України, можуть отримати відстрочку від мобілізації. Юристи роз’яснили, чи має значення тривалість роботи на такому підприємстві для можливості бронювання.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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