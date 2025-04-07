Чи можна одразу забронювати нового працівника — Finance.ua

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Чи можна одразу забронювати нового працівника

Казна та Політика
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Чи можна одразу забронювати нового працівника
Чи можна одразу забронювати нового працівника
Працівники підприємств, які мають статус критично важливих для економіки України, можуть отримати відстрочку від мобілізації. Юристи роз’яснили, чи має значення тривалість роботи на такому підприємстві для можливості бронювання.
Про це на порталі «Юристи.ua» написав адвокат Юрій Айвазян.
В Україні деякі військовозобов’язані можуть отримати бронювання, якщо працюють на підприємствах, що мають критично важливе значення для підтримки економіки в умовах війни. Один із громадян звернувся до юристів із запитанням: чи можна розраховувати на бронювання, якщо він лише нещодавно влаштувався на таке підприємство.
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Адвокат зазначив, що в такому випадку немає жодних перепон для надання бронювання.
Тривалість роботи на критично важливому підприємстві не має жодного впливу на процес бронювання.
Нагадаємо, порядок бронювання військовозобов’язаних від мобілізації знову змінили. Зміни стосуються як окремих галузей, так і в цілому процедури бронювання. Стовідсоткове бронювання отримали працівники державних підприємств Міністерства оборони «Агентство оборонних закупівель» та «Державний оператор тилу».
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Підприємство може забронювати працівників лише тоді, коли воно почало виконувати мобілізаційне завдання. Тобто, якщо підприємство не почало виконання мобілізаційного завдання, документальне оформлення бронювання не здійснюється і працівники таких підприємств на спеціальний облік не переводяться.
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