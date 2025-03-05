Уряд планує розширити бронювання співробітників комунальних служб до 75% — Finance.ua

Уряд планує розширити бронювання співробітників комунальних служб до 75% Сьогодні 15:44 — Казна та Політика

Уряд планує розширити бронювання співробітників комунальних служб до 75%

Кабінет Міністрів планує збільшити до 75% можливість бронювання від мобілізації працівників підприємств, що надають критично важливі комунальні послуги.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відповіді на петицію № 41/007551−24еп.

На виконання рішення РНБО, яке було введене в дію Указом президента від 5 лютого 2025 року № 69, уряду доручено внести зміни до постанови № 76 від 27 січня 2023 року.

Ці зміни стосуються механізму бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, що забезпечують постачання теплової енергії, гарячої води, водопостачання, водовідведення та управління побутовими відходами.

Зазначається, що ці зміни передбачають бронювання до 75% від загальної кількості військовозобов’язаних працівників таких підприємств на період дії воєнного стану.

Мінекономіки вже підготувало відповідний проєкт нормативного акту, який передано на розгляд Урядового комітету з питань економічної, фінансової та аграрної політики, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та у справах ветеранів.

Читайте також Провайдери та оператори зможуть бронювати бригади для будівництва енергостійких мереж

Нагадаємо, Кабмін продовжив термін перебронювання працівників і оновлення статусу критичних підприємств до 31 березня. Бронювання працівників тепер доступне через портал «Дія». Для цього потрібно авторизуватися в електронному кабінеті, вибрати послугу «Бронювання працівників», перевірити дані компанії, внести інформацію про співробітників і підписати документи.

28 лютого уряд оновив правила бронювання та критерії критичності підприємств. Відтепер до заброньованих зараховуватимуть мобілізованих після 18 травня 2024 року, а 72-годинну перевірку працівників скасовано. Серед змін: термін анулювання відстрочки скорочено до п’яти днів, критичність підприємства визначатиметься за середньою зарплатою, пенсійний фонд і Мінцифри інтегрують реєстри для автоматичної перевірки зарплатних критеріїв.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.