Провайдери та оператори зможуть бронювати бригади для будівництва енергостійких мереж — Finance.ua

Провайдери та оператори зможуть бронювати бригади для будівництва енергостійких мереж Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Провайдери та оператори зможуть бронювати бригади для будівництва енергостійких мереж

Операторам і провайдерам дозволять бронювати всіх працівників будівельних бригад, які прокладають стійкі до знеструмлень інтернет-мережі за технологією xPON.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Так українці залишатимуться на зв’язку, а критичні підприємства продовжуватимуть стабільно працювати. Забезпечення стійкого до знеструмлень інтернету є важливим на прифронтових і прикордонних територіях, які постійно обстрілюють, та таких, що зазнають тривалих знеструмлень», — сказано в повідомленні.

Щоб забронювати працівників будівельних бригад, підприємство повинно:

бути внесеним Мінцифрою до переліку критично важливих підприємств, що будують мережі за технологією xPON;

будувати xPON-мережі та мати плани будівництва щонайменше на календарний рік.

Мобільні оператори також зможуть бронювати бригади, які будують енергостійкі мережі на автошляхах та національних дорогах.

Бронювання будівельних бригад відбуватиметься через Дію — аналогічно до бронювання аварійно-відновлювальних.

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«Мінцифра сформує перелік цих підприємств — наразі пропрацьовуємо умови внесення до нього підприємств. У разі невиконання планів будівництва провайдера чи оператора виключатимуть з переліку, а бронювання працівників буде анульовано», — додали в міністерстві.

Нагадаємо, українці, які перебувають в інших країнах, зможуть отримати бронь від мобілізації з подальшим працевлаштуванням в Україні у спеціальних закордонних центрах. Зараз в країнах найбільшого зосередження українців створюються так звані Unity Hub — центри, які нададуть можливість у майбутньому долучати громадян до ринку праці в Україні з-за кордону.

Лідер за кількістю пропозицій роботи з бронюванням в Україні — виробнича галузь. Вакансії з цією ж опцією є для будівельників, водіїв, фармацевтів, продавців, касирів. Проте для оформлення відстрочки від мобілізації своїм працівникам підприємство має відповідати вимогам критичності, зокрема щодо рівня зарплати.

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