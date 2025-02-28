Уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних — Finance.ua

Уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних
Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних та визначення критично важливих підприємств.
Про це заявив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.
Нововведення стосуються врахування мобілізованих працівників після 18 травня 2024 року, скасування 72-годинної перевірки для державних органів під час бронювання, скорочення строку анулювання відстрочки до 5 днів, а також уточнення критеріїв визначення підприємств критично важливими.
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Основні нововведення у порядку бронювання військовозобов’язаних:
- врахування мобілізованих працівників — до загальної кількості осіб, що підлягають бронюванню, включатимуть працівників, призваних на службу після 18.05.2024;
- скасування 72-годинної перевірки — державні органи більше не зобов’язані проводити перевірку даних про працівників під час бронювання;
- скорочення строку анулювання відстрочки — термін скасування відстрочки для працівників підприємств, установ та організацій зменшено до 5 днів;
- оновлення критерію середньої зарплати — для визначення підприємств критично важливими застосовуватиметься місячний період розрахунку середньої заробітної плати;
- електронна взаємодія реєстрів — Пенсійному фонду та Мінцифри доручено забезпечити інтеграцію реєстрів для автоматичної перевірки відповідності зарплатних критеріїв військовозобов’язаних.
Нагадаємо, в Україні під час воєнного стану та мобілізації право на відстрочку мають кілька категорій громадян. Вона може надаватися з причин стану здоров’я, сімейних обставин, професійної діяльності або навчання.
Перелік підстав і умови отримання визначаються законами та постановами уряду. Для оформлення відстрочки необхідно подати відповідні документи до територіального центру комплектування.
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