Уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних — Finance.ua

Уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних Сьогодні 16:50 — Казна та Політика

Уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних та визначення критично важливих підприємств.

Про це заявив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

Нововведення стосуються врахування мобілізованих працівників після 18 травня 2024 року, скасування 72-годинної перевірки для державних органів під час бронювання, скорочення строку анулювання відстрочки до 5 днів, а також уточнення критеріїв визначення підприємств критично важливими.

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Основні нововведення у порядку бронювання військовозобов’язаних:

врахування мобілізованих працівників — до загальної кількості осіб, що підлягають бронюванню, включатимуть працівників, призваних на службу після 18.05.2024;

скасування 72-годинної перевірки — державні органи більше не зобов’язані проводити перевірку даних про працівників під час бронювання;

скорочення строку анулювання відстрочки — термін скасування відстрочки для працівників підприємств, установ та організацій зменшено до 5 днів;

оновлення критерію середньої зарплати — для визначення підприємств критично важливими застосовуватиметься місячний період розрахунку середньої заробітної плати;

електронна взаємодія реєстрів — Пенсійному фонду та Мінцифри доручено забезпечити інтеграцію реєстрів для автоматичної перевірки відповідності зарплатних критеріїв військовозобов’язаних.

Нагадаємо, в Україні під час воєнного стану та мобілізації право на відстрочку мають кілька категорій громадян. Вона може надаватися з причин стану здоров’я, сімейних обставин, професійної діяльності або навчання.

Перелік підстав і умови отримання визначаються законами та постановами уряду. Для оформлення відстрочки необхідно подати відповідні документи до територіального центру комплектування.

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