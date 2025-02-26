Українці за кордоном зможуть отримати бронь від мобілізації дистанційно: як працюватиме — Finance.ua

Українці за кордоном зможуть отримати бронь від мобілізації дистанційно: як працюватиме Сьогодні 11:04 — Казна та Політика

Українці за кордоном зможуть отримати бронь від мобілізації дистанційно: як працюватиме

Українці, які перебувають в інших країнах, зможуть отримати бронь від мобілізації з подальшим працевлаштуванням в Україні у спеціальних закордонних центрах.

Про це повідомив міністр національної єдності Олексій Чернишов на заході УП «Війна 2025. Зброя, люди, гроші».

За його словами, зараз в країнах найбільшого перебування українців створюються так звані Unity Hub — центри, які нададуть можливість у майбутньому долучати громадян до ринку праці в Україні з-за кордону.

«Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, вже мала такий статус, який не дозволяє йому потрапити у ситуацію, коли між кордоном і заводом його мобілізують», — коментуючи питання проблеми бронювання українців з-за кордону, яких можуть залучити для роботи в оборонній галузі.

Саме для цього будуть створені такі закордонні центри. Вони пропонуватимуть українцям певний перелік послуг, зокрема — працевлаштування і бронювання, якщо воно передбачене.

Водночас Чернишов додав, що отримати бронь від мобілізації може будь-який українець, якщо це передбачено в певній сфері працевлаштування.

Також Чернишов вважає, що після того, як в Україні стане безпечно, до неї повернеться 30% тих, хто її залишив після початку повномасштабного вторгнення рф.

«Після того, як Україна набуде безпекові заходи, коли безпека в країни стане стабільною, ми очікуємо, що 30% українців повернуться, що вони дуже серйозно розглянуть повернення», — сказав він, але зазначив, що «ми чітко розуміємо», що значна частина людей вже не повернеться.

Міністр зауважив, що зараз уряд розробляє певні практичні моделі, які заохочуватимуть повернення українців.

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«Ми розраховуємо, що це відбудеться цього року», — зазначив Чернишов, говорячи про появу таких мотиваційних моделей.

В цілому, за твердженням Чернишова, Україна щороку втрачає 300 тисяч людей через причини, які не пов’язані з війною. А для повоєнної відбудови та подвоєння ВВП України за 10 років потрібно буде залучити від 3,1 до 4,2 млн репатріантів та іммігрантів.

Довідка Finance.ua:

нещодавно президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо бронювання військовозобов’язаних працівників комунальних підприємств, що забезпечують теплопостачання, водопостачання та управління побутовими відходами;

міністр енергетики Герман Галущенко висловив думку, що в Україні ефективно працює бронювання працівників енергетики.

Економічна Правда За матеріалами:

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