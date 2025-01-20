У Міненерго стверджують, що бронювання працівників енергетики працює «майже в автоматичному режимі» — Finance.ua

У Міненерго стверджують, що бронювання працівників енергетики працює «майже в автоматичному режимі» Сьогодні 09:28

У Міненерго стверджують, що бронювання працівників енергетики працює «майже в автоматичному режимі»

Міністр енергетики Герман Галущенко висловив думку, що в Україні ефективно працює бронювання працівників енергетики.

«Мені здається, що бронювання у нас працює ефективно. Що ми зробили? По-перше, ми залишили 100% бронювання для енергетиків. Причому це не тільки компанії, які безпосередньо генерують або реалізують електроенергію — це компанії, які здійснюють підрядні роботи, компанії, певні роботи для відновлення, для ремонтів», — розповів Галущенко.

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Він наголосив на важливості таких компаній, адже без їхніх послуг Україна не зможе втримати або відновити ті чи інші енергетичні об’єкти.

«Тому насправді воно (бронювання. — Ред.) працює майже в автоматичному режимі. Ключове — це відповідні звернення з дотриманням відповідних критеріїв, які встановлені постановою уряду. Ці критерії досить прості. Це питання боргу перед бюджетом і питання рівня заробітної плати», — сказав міністр.

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За його словами, при дотриманні цих критеріїв бронювання енергетиків відбувається в автоматичному режимі. Водночас Галущенко розповів про випадки «очевидного зловживання такими можливостями», коли, наприклад, на сонячну станцію в 1 МВт подається на бронювання 60 чоловіків.

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