Кабмін спростив перебронювання в «Дії» — Finance.ua

Кабмін спростив перебронювання в «Дії» Сьогодні 11:03 — Казна та Політика

Кабмін спростив перебронювання в «Дії»

Кабінет Міністрів України дозволив підприємствам переброньовувати працівників через портал «Дія» без необхідності очікування 72 години. Ця норма діятиме з 22 січня до 1 березня для підприємств, які оновили статус критично важливих. Бронювання таких працівників здійснюватиметься в режимі реального часу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Ці зміни вирішать складнощі, що виникали через 72-годинну паузу між завершенням попереднього терміну бронювання та оформленням нового.

Читайте також Кабмін спростив бронювання ремонтних бригад облгазів

Також уряд дозволив у повному обсязі бронювати працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності (раніше було 50% від кількості військовозобов’язаних). Йдеться про заклади громадського здоров’я, установи, що здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центри крові.

«Спрощення процедури бронювання для медичних закладів є своєчасним рішенням, що враховує критичну роль цих закладів у підтримці життєдіяльності країни. Особливо важливим є скасування обмежень за обсягами бронювання для медичних працівників закладів охорони здоров’я «, — зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Читайте також Україна готова надати чоловікам за кордоном роботу в «оборонці» із бронюванням

Також Міністерству розвитку громад та територій надали право затверджувати перелік українських неурядових організацій, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів.

Як отримати статус критично важливого підприємства:

Підготувати пакет документів відповідно до нових критеріїв. Звернутися до профільного Міністерства або ОВА. Дочекатися рішення комісії щодо присвоєння статусу.

Нагадаємо, що після кібератаки на реєстри Міністерства юстиції 19 грудня 2024 року уряд продовжив чинні бронювання на один місяць автоматично.

Якщо керівник хоче не очікуючи 28 лютого перебронювати працівників, то треба:

1) підтвердити критичність за новими критеріями;

2) анулювати попереднє бронювання працівника;

3) подати заяву на бронювання (у такому випадку не потрібно буде очікувати 72 години).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.