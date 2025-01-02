Як в Дії можна анулювати бронювання працівників (алгоритм дії) — Finance.ua
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Як в Дії можна анулювати бронювання працівників (алгоритм дії)

Особисті фінанси
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Як в Дії можна анулювати бронювання працівників (алгоритм дії)
Як в Дії можна анулювати бронювання працівників (алгоритм дії)
На порталі Дія запустили анулювання бронювання для військовозобов’язаних працівників.
Про це пише «Дія».
Досягли ліміт заброньованих працівників?
Розбронюйте працівника і надайте відстрочку іншому — онлайн, без затримок і помилок. Послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній.
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Як анулювати бронювання працівника на порталі Дія
  • Авторизуйтесь на порталі з електронним підписом юридичної особи.
  • Виберіть послугу Анулювання бронювання працівників.
  • Подайте заявку з даними про працівників на розбронювання.
  • Перевірте заявку та підпишіть її електронним підписом.
  • Очікуйте результат отримання — на електронній пошті та в особистому кабінеті.
Зверніть увагу, що підатися на анулювання можна лише раз на 30 днів. А якщо компанія втрачає статус критичності, то бронювання анулюється автоматично.
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Послугу реалізує Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством економіки та Міністерством оборони за сприяння проекту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID та UK Dev. Партнер проекту — Фонд Східна Європа.
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Нагадаємо, раніше очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомляв, що у Дії з"являться нові сервіси:
1. Відображення дозволу на зброю. У Дію підтягнуться відомості про зброю, дозволи на неї, а також буде можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї.
2. еАкциз. Важлива послуга для громадян і держави. Кожен зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через Дію, а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі.
3. Мультишеринг. Українці зможуть відправляти копії одразу декількох документів, зокрема довідок, у кілька кліків.
4. Сервіси для бізнесу в комплексі е-Підприємець. Працюємо над цифровізацією декларацій та ліцензій для бізнесу. Наприклад, ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення.
5. Повідомлення про проблеми зі зв’язком. У період знеструмлень — надважлива послуга. Зможете повідомити про відсутність звʼязку, щоб регулятор міг вирішити цю ситуацію.
6. Дія. Підпис для юридичних осіб. Працюватиме як і звичайний Дія. Підпис, але створить нові можливості для бізнесу, значно спростить і прискорить роботу установ та компаній.

Довідка Finance.ua:

  • В Україні запустили нову послугу — Дія. Картка, яка має стати єдиним інструментом для всіх державних виплат. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Що таке додаток «Дія» та як ним користуватися

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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