Як в Дії можна анулювати бронювання працівників (алгоритм дії) — Finance.ua

Як в Дії можна анулювати бронювання працівників (алгоритм дії) Сьогодні 09:17 — Особисті фінанси

Як в Дії можна анулювати бронювання працівників (алгоритм дії)

На порталі Дія запустили анулювання бронювання для військовозобов’язаних працівників.

Про це пише «Дія».

Досягли ліміт заброньованих працівників?

Розбронюйте працівника і надайте відстрочку іншому — онлайн, без затримок і помилок. Послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній.

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Як анулювати бронювання працівника на порталі Дія

Авторизуйтесь на порталі з електронним підписом юридичної особи.

Виберіть послугу Анулювання бронювання працівників.

Подайте заявку з даними про працівників на розбронювання.

Перевірте заявку та підпишіть її електронним підписом.

Очікуйте результат отримання — на електронній пошті та в особистому кабінеті.

Зверніть увагу, що підатися на анулювання можна лише раз на 30 днів. А якщо компанія втрачає статус критичності, то бронювання анулюється автоматично.

Послугу реалізує Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством економіки та Міністерством оборони за сприяння проекту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID та UK Dev. Партнер проекту — Фонд Східна Європа.

Нагадаємо, раніше очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомляв , що у Дії з"являться нові сервіси:

1. Відображення дозволу на зброю. У Дію підтягнуться відомості про зброю, дозволи на неї, а також буде можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї.

2. еАкциз. Важлива послуга для громадян і держави. Кожен зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через Дію, а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі.

3. Мультишеринг. Українці зможуть відправляти копії одразу декількох документів, зокрема довідок, у кілька кліків.

4. Сервіси для бізнесу в комплексі е-Підприємець. Працюємо над цифровізацією декларацій та ліцензій для бізнесу. Наприклад, ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення.

5. Повідомлення про проблеми зі зв’язком. У період знеструмлень — надважлива послуга. Зможете повідомити про відсутність звʼязку, щоб регулятор міг вирішити цю ситуацію.

6. Дія. Підпис для юридичних осіб. Працюватиме як і звичайний Дія. Підпис, але створить нові можливості для бізнесу, значно спростить і прискорить роботу установ та компаній.

Довідка Finance.ua:

В Україні запустили нову послугу — Дія. Картка, яка має стати єдиним інструментом для всіх державних виплат. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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