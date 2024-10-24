У «Дії» незабаром зʼявляться ще 6 нових сервісів — Finance.ua

У «Дії» незабаром зʼявляться ще 6 нових сервісів Сьогодні 12:02

У «Дії» незабаром зʼявляться ще 6 нових сервісів

Команда «Дії» майже щотижня запускає сервіси та постійно працює над розробкою нових. Скоро в застосунку зʼявляться ще 6 сервісів.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

1. Відображення дозволу на зброю. У Дію підтягнуться відомості про зброю, дозволи на неї, а також буде можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї.

2. еАкциз. Важлива послуга для громадян і держави. Кожен зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через Дію, а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі.

3. Мультишеринг. Українці зможуть відправляти копії одразу декількох документів, зокрема довідок, у кілька кліків.

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4. Сервіси для бізнесу в комплексі е-Підприємець. Працюємо над цифровізацією декларацій та ліцензій для бізнесу. Наприклад, ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення.

5. Повідомлення про проблеми зі зв’язком. На період знеструмлень — надважлива послуга. Зможете повідомити про відсутність звʼязку, щоб регулятор міг вирішити цю ситуацію.

6. Дія. Підпис для юридичних осіб. Працюватиме як і звичайний Дія. Підпис, але створить нові можливості для бізнесу, значно спростить і прискорить роботу установ та компаній.

«Частину запустимо вже дуже скоро, щодо решти ще вирішуємо бюрократичні питання. У будь-якому разі про всі запуски повідомлятиму на своїх сторінках у соцмережах», — підсумував Федоров.

Нагадаємо, нещодавно у «Дію» додали дві нові військові облігації з назвами двох тимчасово окупованих міст у Донецькій області.

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