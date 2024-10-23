Нові військові облігації в Дії — Finance.ua

Нові військові облігації в Дії Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

Нові військові облігації в Дії

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додали дві нові військові облігації в Дію.

«Допомагайте Силам оборони та державі з вигодою для себе — купуйте військові облігації в Дії" — написав він.

Кожна облігація — це амуніція, медикаменти та техніка для військових, а також зарплати для вчителів, лікарів тощо. А для вас це донат, який повернеться з додатковим прибутком.

Додали в Дію облігації з назвами двох тимчасово окупованих міст у Донецькій області:

Дебальцеве. Ставка 16,5%, дата виплати — 12.05.2027;

Авдіївка. Ставка 15,6%, дата виплати — 20.05.2026.

Нагадаємо, за покупку облігацій у застосунку ви не платите жодних комісій чи додаткових платежів. Купуйте облігації в Дії — ставайте інвестором та допомагайте державі.

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Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2024 року, 30% фінансування держбюджету України забезпечено за рахунок ОВДП, що складає 10,1 млрд доларів. Загальний обсяг бюджетного фінансування склав 34,6 млрд доларів.

Міністерство фінансів повідомляє, що протягом липня бізнес та громадяни України збільшили інвестиції в державні облігації майже на 16 млрд грн.

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