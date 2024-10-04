Внутрішні державні облігації покрили 30% фінансування бюджету у цьому році — Finance.ua
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Внутрішні державні облігації покрили 30% фінансування бюджету у цьому році

Фондовий ринок
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Внутрішні державні облігації покрили 30% фінансування бюджету у цьому році
Внутрішні державні облігації покрили 30% фінансування бюджету у цьому році
Станом на 1 жовтня 2024 року, 30% фінансування держбюджету України забезпечено за рахунок ОВДП, що складає 10,1 млрд доларів. Загальний обсяг бюджетного фінансування склав 34,6 млрд доларів.
Станом на 1 жовтня 2024 року, 30% фінансування держбюджету України забезпечено за рахунок державних облігацій на внутрішньому ринку, що складає 10,1 млрд доларів США.
Станом на 1 жовтня загальний обсяг бюджетного фінансування склав 34,6 млрд доларів США, з яких 24,5 млрд надійшли від міжнародних партнерів, а 10,1 млрд — з ОВДП.
У вересні фінансування зросло на 2,1 млрд доларів завдяки випуску облігацій, а також на 11 млн доларів за рахунок траншу від Банку розвитку Ради Європи.
Міністерство фінансів повідомляє, що протягом липня бізнес та громадяни України збільшили інвестиції в державні облігації майже на 16 млрд грн.
За матеріалами:
УНН
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