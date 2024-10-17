В «Дії» запустили рекрутинг до Армії дронів — Finance.ua

В «Дії» запустили рекрутинг до Армії дронів Сьогодні 15:15 — Особисті фінанси

В «Дії» запустили рекрутинг до Армії дронів

У «Дії» додали можливість долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування територіальних центрів комплектування (ТЦК). Процес максимально спрощений — подати заявку можна онлайн, після чого проводиться співбесіда і підписання контракту.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

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«Обирайте в Дії військову частину, яка спеціалізується на дронах і показує найкращі результати та напрям роботи. Після подання заяви вас запросять на співбесіду, а після її проходження — укладете контракт», — сказано в повідомленні.

Серед вакансій — усе, що повʼязано з дронами.

«Тобто ви можете стати оператором БПЛА — від FPV до розвідувальних пташок — або ж інженером чи членом ремонтної бригади», — пояснили в міністерстві.

Там запевняють, що після подання заяви кандидат потрапить тільки в той підрозділ, який обрав.

«Жодного „розподілу“ та мобілізації через ТЦК, все вирішуєте ви і на базову військову підготовку йдете з вже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджуєте самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно», — додали в Мінцифри.

Як скористатись сервісом у Дії:

Оновити застосунок Дія. Натиснути Сервіси — Вступити в Армію дронів. Обрати напрям та військову частину.

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«Це все. Заявка полетить на розгляд, і за результатами вас запросять на співбесіду до підрозділу. А далі — ви підпишете контракт та поїдете на навчання. Для підрозділів рекрутинг у Дії — це можливість не лише швидко залучати бійців, але й „забронювати“ потрібних кандидатів. Вони можуть запросити бійців до себе без зайвої бюрократії, ТЦК та ВЛК», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство оборони вперше видало офіційний дозвіл для приватної школи операторів БпЛА. Його за спрощеною процедурою отримала київська Global Drone Аcademy.

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