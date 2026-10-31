МОЗ планує підвищити мінімальні зарплати медикам у 2027 році

Міністерство опрацьовує зміни до постанови Кабінету Міністрів від 13 січня 2023 року № 28, яка регулює мінімальні розміри оплати праці працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

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Що планують

Мінімальну оплату праці пропонують встановити на такому рівні:

30 тисяч гривень — для лікарів, фармацевтів та інших професіоналів у сфері охорони здоров’я;

— для лікарів, фармацевтів та інших професіоналів у сфері охорони здоров’я; 20 тисяч гривень — для середнього медичного персоналу, зокрема медичних сестер і медичних братів.

Ці суми стосуються запланованих змін до мінімальних рівнів оплати праці. МОЗ поки не повідомляє остаточних умов їх запровадження.

Від чого залежатиме зростання

МОЗ визначає оплату праці ключовим пріоритетом для розподілу додаткового фінансування в межах програми медичних гарантій на 2027 рік.

Водночас можливість підвищення залежатиме від фінансового ресурсу, передбаченого проєктом Державного бюджету України на 2027 рік.

Остаточні розміри мінімальної оплати праці, умови та строки запровадження змін визначатимуть після затвердження бюджетних призначень на 2027 рік і ухвалення відповідних рішень Кабінету Міністрів.

Що було рік тому

зарплату 18,5 тис. грн. Раніше ми писали , що за даними Держстату за вересень 2025 року, штатні працівники закладів охорони здоров’я в Україні в середньому отримували

За даними Мінфіну, у МОЗ України порівняно більша заробітна плата у спеціалістів, їм в середньому нараховують 39,4 тис. грн.

Працівники патронатної служби отримують щомісяця 56,1 тис. грн.