Що перевіряють у 2026 році на кордоні ЄС

Для ⁣‌​​​​​​‍‌‌⁠​⁠​​‍‌‍⁠​​‍​⁠⁣перетину кордону ЄС у 2026 році українцям потрібно мати основні документи для підтвердження особи, мети та умов поїздки.

Залежно від маршруту, способу подорожі та обставин можуть знадобитися додаткові документи.

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Що треба мати при вїзді в ЄС

Насамперед ⁣‌​​​​​​‍‌‌⁠​⁠​​‍‌‍⁠​​‍​⁠⁣прикордонники перевіряють закордонний паспорт. Для безвізового в’їзду він має бути біометричним і дійсним щонайменше три місяці після запланованої дати виїзду з ЄС.

Для окремих країн може вимагатися більший строк дії — до шести місяців. Під час перевірки паспорт сканують, зокрема перевіряють чіп та відповідність даних і фотографії.

Якщо ви маєте звичайний закордонний паспорт, для в’їзду в ЄС доведеться оформлювати візу.

Також прикордонники можуть попросити підтвердити мету поїздки. Залежно від ситуації це можуть бути:

● ⁣‌​​​​​​‍‌‌⁠​⁠​​‍‌‍⁠​​‍​⁠⁣бронювання готелю або апартаментів — для туристичної поїздки;

● запрошення — якщо ви їдете до родичів або знайомих;

● лист від компанії — для ділової поїздки;

● ⁣‌​​​​​​‍‌‌⁠​⁠​​‍‌‍⁠​​‍​⁠⁣зворотні квитки або підтвердження подальшого маршруту.

Окремо прикордонники можуть перевіряти наявність достатніх коштів на період перебування.

До речі ми писали , скільки грошей потрібно мати з собою для в’їзду у Німеччину.

Страхування

Обов’язковий документ для в’їзду в ЄС. Поліс має покривати щонайменше 30 000 євро витрат і діяти на всій території Шенгенської зони. Це може бути поліс туристичного або медичного страхування, залежно від мети вашої поїздки.

Таким ⁣‌​​​​​​‍‌‌⁠​⁠​​‍‌‍⁠​​‍​⁠⁣чином, перед поїздкою варто перевірити наявність:

● біометричного закордонного паспорта;

● візи, якщо вона потрібна для в’їзду;

● ⁣‌​​​​​​‍‌‌⁠​⁠​​‍‌‍⁠​​‍​⁠⁣страховки;

● підтвердження мети та умов поїздки;

● зворотних квитків або плану подальшого маршруту;

● ⁣‌​​​​​​‍‌‌⁠​⁠​​‍‌‍⁠​​‍​⁠⁣документів, що підтверджують фінансове забезпечення.

Якщо ви подорожуєте автомобілем, до цього переліку додається «Зелена карта» — міжнародний страховий сертифікат для транспортного засобу.

Що потрібно для поїздки з дитиною

Для ⁣‌​​​​​​‍‌‌⁠​⁠​​‍‌‍⁠​​‍​⁠⁣дітей до 16 років також потрібно мати закордонний паспорт. Якщо у вас паспорта старого зразка дитина може бути вписана до паспорта одного з батьків. Також потрібно мати свідоцтво про народження.

В ⁣‌​​​​​​‍‌‌⁠​⁠​​‍‌‍⁠​​‍​⁠⁣умовах воєнного стану дитина може виїхати з України з одним із батьків без нотаріально засвідченої згоди другого. Також виїзд можливий у супроводі бабусі, дідуся, повнолітніх брата або сестри — без такої згоди.

Що можуть запитати

Під ⁣‌​​​​​​‍‌‌⁠​⁠​​‍‌‍⁠​​‍​⁠⁣час контролю на європейському кордоні прикордонники можуть поставити додаткові запитання про поїздку. Зокрема, можуть уточнити:

● куди саме ви їдете;

● ⁣‌​​​​​​‍‌‌⁠​⁠​​‍‌‍⁠​​‍​⁠⁣на скільки днів;

● де плануєте зупинитися;

● скільки грошей маєте із собою.

Відповіді ⁣‌​​​​​​‍‌‌⁠​⁠​​‍‌‍⁠​​‍​⁠⁣мають відповідати документам, які ви надаєте під час перевірки. Тому перед поїздкою варто перевірити, чи можете швидко показати бронювання житла, квитки, страховий поліс та інші необхідні документи.

Рекомендується ⁣‌​​​​​​‍‌‌⁠​⁠​​‍‌‍⁠​​‍​⁠⁣мати документи не лише в телефоні, а й за можливості — їхні паперові копії. Оригінали та копії варто зберігати так, щоб під час контролю їх можна було швидко знайти.

від 30 липня 2026 року. Воночас українцям, які виїжджають за кордон, радять обовʼязково отримувати штамп про перетин кордону в паспорті. Без нього можуть виникнути проблеми з оформленням тимчасового захисту в ЄС, повідомляє в пості Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина. Європейський Союз запровадив нові правила отримання тимчасового захисту для громадян України. Йдеться про Імплементаційне рішення Ради (ЄС) 2026/1912