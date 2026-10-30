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ТОП-10 зимових напрямків у Європі, які зададуть тренди

Особисті фінанси
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ТОП-10 зимових напрямків у Європі, які зададуть тренди
ТОП-10 зимових напрямків у Європі, які зададуть тренди
Новий туристичний індекс показав, які європейські напрямки та враження будуть популярними взимку.
В останньому дослідженні Tripadvisor проаналізовано пошукові запити, здійснені мандрівниками в період з 1 серпня 2026 року по 31 жовтня 2026 року, щодо подорожей у період з 1 листопада 2026 року по 28 лютого 2027 року, пише es.euronews.com.
Далеко не класичні зимові канікули на сонці, дослідження показали, що холодні напрямки є одними з найпопулярніших, а міста, де проводяться різдвяні ярмарки, та альпійські анклави очолюють рейтинги по всьому континенту.
Згідно з індексом подорожей Tripadvisor, це популярні зимові європейські напрямки.
<i>Створено finance.ua за допомогою ШІ</i>
Створено finance.ua за допомогою ШІ

Думка експерта

«Цікаво спостерігати таку тенденцію до відпочинку в холодну погоду цієї зими, коли мандрівники міняють шезлонги на снігові чоботи», — сказав Ааруші Кумар, заступник директора з досліджень та аналітики Tripadvisor Group.
Арктичні заповідники, альпійські села та гостинні міста з різдвяними ярмарками займають перші місця, свідчить про те, що мандрівники воліють скористатися холодним сезоном, а не втекти від нього.
Раніше ми писали про головні туристичні тренди 2027 року. З року в рік у світі набирають популярність нові формати відпочинку. Ось і на 2027 рік експерти у сфері подорожей прогнозують кілька нових тенденцій.
Також йшлося про 10 напрямків для бюджетної подорожі у 2027 році. У деяких європейських містах авіаквитки за рік подешевшали на 20−66%. Серед напрямків, де у 2027 році можна заощадити на подорожі, — іспанський Більбао, польський Вроцлав та французький Бордо.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Подорожі
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