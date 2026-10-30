ТОП-10 зимових напрямків у Європі, які зададуть тренди

Новий туристичний індекс показав, які європейські напрямки та враження будуть популярними взимку.

В останньому дослідженні Tripadvisor проаналізовано пошукові запити, здійснені мандрівниками в період з 1 серпня 2026 року по 31 жовтня 2026 року, щодо подорожей у період з 1 листопада 2026 року по 28 лютого 2027 року, пише es.euronews.com

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Далеко не класичні зимові канікули на сонці, дослідження показали, що холодні напрямки є одними з найпопулярніших, а міста, де проводяться різдвяні ярмарки, та альпійські анклави очолюють рейтинги по всьому континенту.

Згідно з індексом подорожей Tripadvisor, це популярні зимові європейські напрямки.

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Думка експерта

«Цікаво спостерігати таку тенденцію до відпочинку в холодну погоду цієї зими, коли мандрівники міняють шезлонги на снігові чоботи», — сказав Ааруші Кумар, заступник директора з досліджень та аналітики Tripadvisor Group.

Арктичні заповідники, альпійські села та гостинні міста з різдвяними ярмарками займають перші місця, свідчить про те, що мандрівники воліють скористатися холодним сезоном, а не втекти від нього.

Раніше ми писали про головні туристичні тренди 2027 року. З року в рік у світі набирають популярність нові формати відпочинку. Ось і на 2027 рік експерти у сфері подорожей прогнозують кілька нових тенденцій.