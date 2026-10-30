Нові ліміти на переказиз 14 листопада. Кому обмежать рух коштів

Для ФОП першої групи — до 400 тисяч гривень. Зараз ліміт 600 тисяч.
Для ФОП другої та третьої груп — до 1 мільйона гривень. Зараз це 3 мільйони.
для юридичних осіб з ознаками «компаній-оболонок» — до 2 мільйонів гривень. Зараз 5 мільйонів.
Кого це стосується
Стосується не всіх підприємців, а лише певних категорій. Це новостворені ФОП, «сплячі» підприємці, які відновлюють діяльність, а також нові й неактивні юридичні особи. Скільки часу ФОП вважається «новим», кожен банк визначає за своїми внутрішніми правилами. Зазвичай це від 6 до 12 місяців.
Важливо, що ліміт не забороняє платити більше. Банк рахує суму всіх ваших платежів наростаючим підсумком за місяць. Понадлімітні перекази він автоматично не проводить. Їх виконують лише за платіжною інструкцією клієнта і після того, як клієнт документально підтвердить походження коштів.
Для звичайних людей
Для фізичних осіб нічого не змінюється. Без підтвердження доходів для них діють ліміти 50 тисяч гривень на місяць у разі високого ризику і 100 тисяч гривень на місяць у разі низького та середнього ризику.