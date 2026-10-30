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Нові ліміти на переказиз 14 листопада. Кому обмежать рух коштів

Особисті фінанси
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Нові ліміти на переказиз 14 листопада. Кому обмежать рух коштів
Нові ліміти на переказиз 14 листопада. Кому обмежать рух коштів
З 14 листопада банки зменшують місячні ліміти на перекази, які проходять без додаткових перевірок.
Це вже другий етап змін за оновленим Меморандумом про прозорість ринку платіжних послуг. Банки підписали його 14 травня 2026 року.
Про це йдеться в нашому новому відео.

Які будуть постійні місячні ліміти

  • Для ФОП першої групи — до 400 тисяч гривень. Зараз ліміт 600 тисяч.
  • Для ФОП другої та третьої груп — до 1 мільйона гривень. Зараз це 3 мільйони.
  • для юридичних осіб з ознаками «компаній-оболонок» — до 2 мільйонів гривень. Зараз 5 мільйонів.

Кого це стосується

Стосується не всіх підприємців, а лише певних категорій. Це новостворені ФОП, «сплячі» підприємці, які відновлюють діяльність, а також нові й неактивні юридичні особи. Скільки часу ФОП вважається «новим», кожен банк визначає за своїми внутрішніми правилами. Зазвичай це від 6 до 12 місяців.
Важливо, що ліміт не забороняє платити більше. Банк рахує суму всіх ваших платежів наростаючим підсумком за місяць. Понадлімітні перекази він автоматично не проводить. Їх виконують лише за платіжною інструкцією клієнта і після того, як клієнт документально підтвердить походження коштів.

Для звичайних людей

Для фізичних осіб нічого не змінюється. Без підтвердження доходів для них діють ліміти 50 тисяч гривень на місяць у разі високого ризику і 100 тисяч гривень на місяць у разі низького та середнього ризику.
Більше деталей дивіться тут:
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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