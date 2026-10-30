Україна приєдналася до обміну даними про доходи з Bolt, Uber та інших платформ

Для операцій з продажу товарів через цифрові платформи встановлено неоподатковуваний дохід до 2000 євро на рік

В Україні розпочинається впровадження нових правил оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Першим кроком стало приєднання Державної податкової служби України до міжнародної угоди, яка передбачає автоматичний обмін податковою інформацією між країнами. Нові правила оподаткування доходів громадян почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

29 жовтня 2026 року Державна податкова служба України як компетентний орган країни приєдналася до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією щодо доходів, отриманих через цифрові платформи (DPI MCAA).

Приєднання до угоди створює правову основу для автоматичного обміну між Україною та іноземними юрисдикціями-партнерами інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та сприяє впровадженню міжнародних стандартів податкової прозорості.

Водночас приєднання до DPI MCAA є необхідною умовою для набрання чинності положеннями Податкового кодексу України щодо міжнародного автоматичного обміну такою інформацією.

Відповідно до Закону України від 9 червня 2026 року № 4903-IX , ці положення набирають чинності з 1 листопада 2026 року, але не раніше дати приєднання компетентного органу України до угоди.

Як оподатковуватимуть доходи українців через цифрові платформи

Оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформі, за новими правилами розпочнеться з 1 січня 2027 року, водночас встановлено обов’язок для операторів платформ зареєструватися в ДПС до кінця 2026 року.

Зміни поширюватимуться на українські та іноземні компанії, що надають цифрові послуги та працюють на українському ринку, зокрема, сервіси перевезень, доставки, оренди житла, продажу товарів (таких як таких як Bolt, Uklon, Airbnb, Globo, Uber тощо).

Якою буде ставка податку на доходи через цифрові платформи

Для фізичних осіб запровадять єдину ставку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 10%. Податок утримуватиме з доходу громадянина та перераховуватиме до бюджету оператор цифрової платформи, який виступатиме податковим агентом.

До набуття чинності законодавчих змін податкове навантаження на доходи фізичних осіб становить 18% ПДФО + 5% військового збору, тобто разом 23%.

Скористатися таким режимом зможуть фізичні особи, які:

працюють без найманих працівників;

мають дохід у межах встановленого ліміту (до 834 мінімальних зарплат на рік — близько 7,2 млн грн станом на 2026 рік);

не продають підакцизні товари;

здійснюють звітну діяльність через платформи, оператори яких перебувають на відповідному обліку в ДПС.

Які доходи від продажу товарів не оподатковуватимуться

Для операцій з продажу товарів через цифрові платформи встановлено неоподатковуваний дохід до 2000 євро на рік, при цьому кількість таких продажів не обмежується — це означає, що разові продажі особистих (та/або вживаних) речей в межах 2000 євро не оподатковуються.

Чи потрібно буде подавати податкову декларацію

Фізичні особи не зобов’язані подавати податкові декларації про доходи, отримані через платформи; всі розрахунки та відповідне перерахування здійснює оператор платформи.