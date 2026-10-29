ТОП-7 ознак, що роботодавець об’єднав кілька посад в одну

Робота в кількох напрямах може бути цікавою та давати новий досвід. Але навіть найцікавіші завдання мають вкладатися в робочий графік, а зарплата — відповідати обсягу обов’язків.

Перш ніж надсилати резюме, треба з’ясувати, чим насправді доведеться займатися.

Отже budni.robota.ua зібрали 7 ознак, які можуть свідчити про те, що компанія шукає одну людину замість кількох фахівців.

1. Доручають роботу інших фахівців

Від офіс-менеджера очікують ведення кадрової документації та взаємодії з бухгалтерією. Маркетологу пропонують не лише запускати рекламу, а й обробляти звернення покупців. Час від часу допомагати колегам цілком нормально. Але якщо на такі завдання щодня йде кілька годин, на основну роботу залишається дедалі менше часу.

Уточніть, які завдання будуть постійними, а які — виникатимуть зрідка. Попросіть описати типовий робочий тиждень, щоб оцінити майбутнє навантаження.

2. У вакансії багато загальних фраз

«Підтримка процесів», «різнопланові завдання», «інші доручення керівника» — такі формулювання мало говорять про те, чим ви займатиметеся насправді. Наприклад, за «організаційними питаннями» можуть ховатися і замовлення канцтоварів, і підготовка заходів для всієї компанії.

Зверніть увагу, чи є в оголошенні конкретний перелік обов’язків. Незрозумілі пункти попросіть пояснити на прикладах. Якщо й після розмови залишається багато запитань, можливо, роботодавець іще не визначився з тим, які завдання виконуватиме новий працівник.

3. Доручають керувати іншими

Компанія шукає спеціаліста з продажів, але очікує, що він навчатиме новачків, складатиме план для відділу й відповідатиме за показники інших працівників. Це вже управлінські функції, хоча вакансія не передбачає керівної посади.

Варто дізнатися, які повноваження ви матимете. Чи зможете самостійно визначати пріоритети та розподіляти роботу між колегами? Адже складно відповідати за результати команди, якщо всі рішення ухвалює хтось інший.

4. Бракує потрібних фахівців

В оголошенні йдеться лише про наповнення інтернет-магазину: додавання товарів, описів і фотографій. Однак під час першої розмови з’ясовується, що потрібно буде ще й створювати банери та виправляти помилки на сайті. Причина проста: у компанії немає дизайнера й веброзробника. Їх обіцяють найняти згодом, а поки ці обов’язки хочуть передати вам.

Уточніть, чи вже шукають таких фахівців і коли вони мають розпочати роботу. Без конкретних строків «тимчасова» допомога може затягнутися на місяці.

5. Завдання не вміщуються у графік

За восьмигодинний робочий день менеджер має обробити десятки заявок, відповісти на повідомлення клієнтів і підготувати звіти. Крім того, роботодавець попереджає про термінові доручення, які можуть з’явитися будь-якої миті. За такого навантаження частину справ, імовірно, доведеться завершувати після роботи.

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Запитайте, скільки заявок зазвичай обробляє один працівник і чи встигає він виконати всі завдання до кінця дня. Також уточніть, як часто доводиться затримуватися та чи оплачують надурочну роботу.

6. Зарплата не відповідає обсягу роботи

Компанія шукає копірайтера, який, окрім написання текстів, має вести сторінки бренду в соцмережах і координувати роботу підрядників. Водночас зарплату пропонують таку саму, як у вакансіях, де потрібно лише готувати матеріали.

Перегляньте схожі пропозиції та порівняйте зарплати й перелік обов’язків. Уточніть, чи готовий роботодавець платити більше за ширший обсяг роботи. Якщо підвищення обіцяють згодом, з’ясуйте, коли саме та за яких умов це станеться. Домовленості краще зафіксувати письмово.

7. Роботу кількох працівників передають одному

Рекрутер розповідає, що раніше клієнтські заявки обробляли троє людей, а тепер компанія шукає лише одного менеджера. Кількість звернень залишилася незмінною, хоча команду скоротили. Можливо, частину процесів автоматизували, тому навантаження також зменшилося.

Запитайте, чому скоротили відділ і які процеси вдалося спростити. Якщо нічого суттєво не змінилося, новому працівнику, ймовірно, доведеться самостійно виконувати завдання, які раніше розподіляли між кількома людьми.