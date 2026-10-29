Через курс долара авто за $10 тисяч з початку року подорожчало на 27 тисяч гривень

Автомобіль може не змінитися в ціні у валюті, але стати дорожчим для українського покупця

Автомобіль може не змінитися в ціні у валюті, але стати дорожчим для українського покупця через зміну курсу гривні. Від початку 2026 року до 24 жовтня офіційний курс долара НБУ зріс із 42,3532 до 45,0510 грн. Через це автомобіль за $10 000, який на початку року коштував у гривневому еквіваленті близько 423,5 тис. грн, тепер обходиться приблизно у 450,5 тис. грн. Тобто лише через зміну курсу покупцеві потрібно майже на 27 тис. грн більше.

Про це свідчать розрахунки Інституту досліджень авторинку.

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Як змінилися курси долара та євро у 2026 році

Від 1 січня до 24 жовтня 2026 року офіційний курс долара зріс на 6,37%, із 42,3 до 45,05 грн, тоді як євро за той самий період подорожчав значно менше, приблизно на 1,29%, із 49,79 до 50,4 грн.

Через різну динаміку девальвації гривні походження автомобіля теж має значення. Машина з американського аукціону сильніше залежить від долара, автомобіль із європейського ринку прив’язаний до євро, а вже розмитнена машина в Україні може певний час реагувати на коливання курсу не так швидко. Якщо перерахувати зміну курсу на різні бюджети, то автомобіль за $5 000 потребує приблизно на 13,5 тис. грн більше, за $20 000 — майже на 54 тис. грн, а за $30 000 — уже більш ніж на 80 тис. грн.

Від 1 січня до 24 жовтня 2026 року офіційний курс долара зріс на 6,37%,, eauto.org.ua

За зрізом активних оголошень Auto. ria, який Інститут досліджень авторинку зафіксував 19−20 жовтня 2026 року, медіанна ціна вживаного легковика становила $9 500. На початку року така машина за офіційним курсом НБУ відповідала приблизно 402 355 грн, а станом на 24 жовтня її гривневий еквівалент уже становив близько 427 984 грн.

Автомобіль за $10 000, який на початку року коштував у гривневому еквіваленті близько 423,5 тис. грн, тепер обходиться приблизно у 450,5 тис. грн, eauto.org.ua

Вплив валютного курсу можна оцінити й з іншого боку — через купівельну спроможність людини, яка має фіксований бюджет у гривнях.

На початку року 500 тис. грн за офіційним курсом НБУ відповідали приблизно $11 805. Станом на 24 жовтня ця сума дорівнювала вже близько $11 099. Таким чином, валютна купівельна спроможність такого бюджету зменшилася приблизно на $707. Для бюджету в 1 млн грн різниця становить близько $1 414.

Чи вигідніше купувати автомобіль, який уже перебуває в Україні

Якщо машину тільки планують купувати за кордоном, ціна в оголошенні або на аукціоні є лише першою частиною майбутніх витрат. До неї додаються доставка, митні платежі, податки, послуги посередника, ремонт, запчастини, сертифікація, реєстрація, страхування та перше обслуговування. Якщо між вибором автомобіля та остаточним розрахунком курс зміниться, частина цих витрат у гривнях теж може зрости.

Через це для імпортної машини розумніше рахувати не одну ідеальну суму, а хоча б два сценарії. У першому можна закласти поточний курс і очікувані витрати, а в другому передбачити трохи дорожчу валюту, доставку або ремонт, який виявиться складнішим, ніж очікувалося.

Придбання автомобіля за кордоном може бути вигідним, якщо вдалося знайти привабливу пропозицію в Європі або придбати машину на аукціоні за хорошою ціною. Однак порівнювати лише початкову вартість автомобіля за кордоном із ціною готової машини в Україні недостатньо. Після оплати доставки, податків, ремонту та інших послуг початкова цінова перевага може суттєво скоротитися або зникнути.

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Автомобіль, який уже перебуває в Україні, зазвичай дозволяє точніше зрозуміти майбутні витрати ще до купівлі, адже його можна оглянути, перевірити стан, оцінити необхідне обслуговування та вже після цього торгуватися за конкретну машину.

Одна з найпоширеніших помилок під час купівлі вживаного автомобіля виникає тоді, коли вся доступна сума йде безпосередньо продавцю, а грошей на перші витрати після оформлення вже не залишається.

Якщо у вас є умовні 500 тис. грн, це зовсім не означає, що варто шукати машину рівно за 500 тис., адже після купівлі можуть знадобитися кошти на страхування, заміну мастила й фільтрів, шини, акумулятор, гальма або ремонт несправностей, які проявляться вже під час експлуатації.