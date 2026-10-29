Чи будуть виплати ВПО за серпень: уряд врегулював нарахування допомоги

Частина внутрішньо переміщених осіб залишилася без виплат за серпень через зміни в порядку надання допомоги. Тепер уряд урегулював це питання: сім’ям із дітьми, які відповідають установленим критеріям, кошти мають нарахувати автоматично.

Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.

Проблема виникла після того, як у вересні уряд ухвалив постанову про продовження допомоги ще на шість місяців. Оскільки нові правила почали діяти з 1 вересня, частина переселенців, зокрема сім’ї з дітьми, не отримала коштів за серпень.

За словами Фролова, зміни до порядку надання допомоги мають усунути цю правову колізію.

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Кому нарахують виплати за серпень

Допомогу за серпень автоматично нарахують дітям і сім’ям ВПО, які відповідають установленим критеріям. Подавати додаткову заяву для цього, за повідомленням нардепа, не потрібно.

Фролов також нагадав, що наразі виплати дітям із сімей ВПО продовжують автоматично та без урахування доходів батьків.

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Які зміни для ВПО пропонують далі

За словами народного депутата, врегулювання виплат за серпень не вирішує всіх проблем із державною підтримкою переселенців.

Зокрема, він виступає за скасування вимоги щодо навчання дітей за фактичним місцем проживання, а також за поширення допомоги на дітей, які були вимушені переїхати після 2014 року.

Фролов зазначив, що робота над змінами в системі державної підтримки ВПО триватиме.