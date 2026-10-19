Про правки № 1040 і № 1041 до проєкту бюджету на 2027 рік.
Якщо їх ухвалять, з 1 січня допомога на проживання становитиме:
4000 гривень — для дітей та людей з інвалідністю;
3000 гривень — для інших переселенців.
Підвищену допомогу пропонують поширити на дітей переселенців, які виїхали з дому ще з 2014 року. Крім того, правки скасовують вимогу, за якою діти ВПО мають обов’язково навчатися офлайн за новим місцем проживання.
Поки це лише доручення уряду. Після підтримки комітету та Верховної Ради Кабмін має опрацювати пропозиції і знайти на них гроші під час підготовки остаточної версії бюджету-2027.
Раніше ми писали , що частина ВПО залишилися без виплат за серпень. Проблема, зокрема, стосується дітей ВПО, яким допомогу поновили заднім числом. Міністерство соціальної політики вже підготувало проєкт постанови, що має врегулювати ситуацію та дозволити провести відповідні нарахування.
З 22 жовтня 2026 року тривале перебування за кордоном може стати підставою для зняття внутрішньо переміщеної особи з обліку. У деяких випадках це відбуватиметься без особистої заяви людини.Про це повідомляється з посиланням на закон України № 4924-IX «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
Коли ВПО можуть зняти з обліку
Підставою для зняття з обліку стане виїзд на постійне проживання за кордон або тривала відсутність в Україні — понад 90 днів поспіль або понад 180 днів сукупно протягом року. Водночас для людей, які мають поважні причини тривалої відсутності, передбачені винятки. Конкретний перелік таких причин і допустимі строки ще має визначити уряд.