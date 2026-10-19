Бюджетний комітет ВР включив до доручень уряду правки про підвищення допомоги на проживання для ВПО на 1000 гривень з 1 січня 2027 року.

Остаточне рішення ухвалять під час другого читання бюджету.

Про це повідомим народний депутат Павло Фролов у Facebook.

Читайте також Передача будинків і гуртожитків для ВПО в оренду за 1 грн: президент підписав закон

Про що йдеться

Про правки № 1040 і № 1041 до проєкту бюджету на 2027 рік.

Якщо їх ухвалять, з 1 січня допомога на проживання становитиме:

4000 гривень — для дітей та людей з інвалідністю;

— для дітей та людей з інвалідністю; 3000 гривень — для інших переселенців.

Підвищену допомогу пропонують поширити на дітей переселенців, які виїхали з дому ще з 2014 року. Крім того, правки скасовують вимогу, за якою діти ВПО мають обов’язково навчатися офлайн за новим місцем проживання.

Читайте також Частина ВПО залишилися без виплат за серпень: у чому причина

Поки це лише доручення уряду. Після підтримки комітету та Верховної Ради Кабмін має опрацювати пропозиції і знайти на них гроші під час підготовки остаточної версії бюджету-2027.

Раніше ми писали , що частина ВПО залишилися без виплат за серпень. Проблема, зокрема, стосується дітей ВПО, яким допомогу поновили заднім числом. Міністерство соціальної політики вже підготувало проєкт постанови, що має врегулювати ситуацію та дозволити провести відповідні нарахування.

Водночоас статус ВПО можуть зняти «автоматично»

Про це повідомляється з посиланням на З 22 жовтня 2026 року тривале перебування за кордоном може стати підставою для зняття внутрішньо переміщеної особи з обліку. У деяких випадках це відбуватиметься без особистої заяви людини.Про це повідомляється з посиланням на закон України № 4924-IX «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Коли ВПО можуть зняти з обліку