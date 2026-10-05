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Передача будинків і гуртожитків для ВПО в оренду за 1 грн: президент підписав закон

Нерухомість
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Передача будинків і гуртожитків для ВПО в оренду за 1 грн: президент підписав закон
Передача будинків і гуртожитків для ВПО в оренду за 1 грн: президент підписав закон, www.freepik.com
Президент Володимир Зеленський підписав закон № 5005-IX щодо оренди об’єктів державної та комунальної власності для потреб внутрішньо переміщених осіб.

Що це значить

Документ має усунути законодавчу колізію та розблокувати механізм передачі державного і комунального майна в оренду для організації проживання ВПО, пише sud.ua.

Що змінюється

Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідний законопроєкт № 15579 був зареєстрований у Верховній Раді в кінці серпня. Після ухвалення він став Законом № 5005-IX.
Документ передбачає внесення змін до прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
До 1 січня 2028 року пропонується зупинити дію частини десятої статті 2 цього Закону.
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Це має усунути правову колізію, яка виникла після ухвалення Закону «Про основні засади житлової політики», та відновити можливість передачі цілісних об’єктів нерухомості — зокрема будинків і гуртожитків — в оренду юридичним особам, установам або закладам для подальшої організації тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.
Йдеться, зокрема, про можливість передачі таких об’єктів за символічну орендну плату в одну гривню.
Це дозволить органам місцевого самоврядування разом із міжнародними донорами та партнерами реалізовувати житлові проєкти для переселенців і використовувати підготовлені приміщення для їх розселення.
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Раніше Міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов розповів про основні положення законопроєкту № 16096. Законопроєкт уже зареєстрований у Верховній Раді та перебуває на розгляді. Його мета — змінити підхід до державної підтримки ВПО: від окремих виплат і формального статусу до системного супроводу людини з моменту переміщення до інтеграції в нову громаду або повернення додому.

Житло для внутрішньо переміщених осіб

Окремий блок пропозицій стосується забезпечення ВПО житлом. На перехідний період Терехов пропонує надавати переселенцям кошти на оренду, які відповідатимуть реальній ринковій вартості. Водночас головним довгостроковим рішенням мають стати житлові сертифікати для людей, які втратили можливість користуватися своїм житлом через окупацію або бойові дії.
За матеріалами:
Finance.ua
ВПОПереселенці
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