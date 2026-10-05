Передача будинків і гуртожитків для ВПО в оренду за 1 грн: президент підписав закон, www.freepik.com

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 5005-IX щодо оренди об’єктів державної та комунальної власності для потреб внутрішньо переміщених осіб.

Що це значить

Документ має усунути законодавчу колізію та розблокувати механізм передачі державного і комунального майна в оренду для організації проживання ВПО, пише sud.ua

Що змінюється

Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідний законопроєкт № 15579 був зареєстрований у Верховній Раді в кінці серпня. Після ухвалення він став Законом № 5005-IX.

Документ передбачає внесення змін до прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

До 1 січня 2028 року пропонується зупинити дію частини десятої статті 2 цього Закону.

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Це має усунути правову колізію, яка виникла після ухвалення Закону «Про основні засади житлової політики», та відновити можливість передачі цілісних об’єктів нерухомості — зокрема будинків і гуртожитків — в оренду юридичним особам, установам або закладам для подальшої організації тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Йдеться, зокрема, про можливість передачі таких об’єктів за символічну орендну плату в одну гривню.

Це дозволить органам місцевого самоврядування разом із міжнародними донорами та партнерами реалізовувати житлові проєкти для переселенців і використовувати підготовлені приміщення для їх розселення.

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Законопроєкт уже зареєстрований у Верховній Раді та перебуває на розгляді. Його мета — змінити підхід до державної підтримки ВПО: від окремих виплат і формального статусу до системного супроводу людини з моменту переміщення до інтеграції в нову громаду або повернення додому. Раніше Міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов розповів про основні положення законопроєкту № 16096 Законопроєкт уже зареєстрований у Верховній Раді та перебуває на розгляді. Його мета — змінити підхід до державної підтримки ВПО: від окремих виплат і формального статусу до системного супроводу людини з моменту переміщення до інтеграції в нову громаду або повернення додому.

Житло для внутрішньо переміщених осіб