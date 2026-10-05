Терехов представив законопроєкт про нову систему підтримки ВПО

Міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов розповів про основні положення законопроєкту № 16096.

Законопроєкт уже зареєстрований у Верховній Раді та перебуває на розгляді. Його мета — змінити підхід до державної підтримки ВПО: від окремих виплат і формального статусу до системного супроводу людини з моменту переміщення до інтеграції в нову громаду або повернення додому.

«Єдине вікно» для ВПО

Однією з ключових пропозицій законопроєкту є запровадження принципу «єдиного вікна».

За родиною ВПО пропонується закріплювати фахівця, який допомагатиме вирішувати питання в різних державних і комунальних установах та супроводжуватиме людину на всіх етапах.

Виплати та статус дітей ВПО

Законопроєкт передбачає, що протягом перших шести місяців після переміщення допомогу ВПО пропонується виплачувати без урахування доходу родини.

Окремо пропонується врегулювати питання дітей, які народилися вже після переміщення родини. За чинною системою вони можуть мати інший статус, ніж їхні брати або сестри.

«Ми хочемо, щоб законодавчо будь-яка дитина, яка народилася в родині вимушених переселенців, мала такий статус», — зазначив Терехов.

Преференції для роботодавців

Серед пропозицій законопроєкту — економічні преференції для підприємств, які працевлаштовують ВПО після перших шести місяців від моменту переміщення.

За словами Терехова, це має стимулювати роботодавців не до короткострокового працевлаштування, а до створення стабільних робочих місць.

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Водночас Терехов наголосив, що статус ВПО не має бути довічним.

«Я дуже хочу, щоб ви якнайшвидше інтегрувалися в громаду. Почали жити нормальним, повноцінним життям. Ми пропонуємо, щоб держава зробила так, щоб за 4−5 років цього статусу не було зовсім», — сказав він.

Житло для внутрішньо переміщених осіб

Окремий блок пропозицій стосується забезпечення ВПО житлом. На перехідний період Терехов пропонує надавати переселенцям кошти на оренду, які відповідатимуть реальній ринковій вартості.

Водночас головним довгостроковим рішенням мають стати житлові сертифікати для людей, які втратили можливість користуватися своїм житлом через окупацію або бойові дії.

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«Сьогодні дуже багато не мають можливості отримати акт обстеження житла, бо воно на окупованій території або в зоні активних бойових дій. Ми пропонуємо, щоб ви як власники відмовилися від цього права власності на користь держави, а держава надала вам сертифікат, за який ви можете придбати собі житло», — зазначив міський голова Харкова.

Він також наголосив, що розмір компенсації має відповідати реальній вартості житла на ринку.

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Ще одна пропозиція — державна програма будівництва нового житла з прозорою чергою та визначеними строками. Міста могли б надавати для цього земельні ділянки та підводити необхідні комунікації, що дало б змогу знизити собівартість будівництва.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що з 22 жовтня 2026 року тривале перебування за кордоном може стати підставою для зняття внутрішньо переміщеної особи з обліку. У деяких випадках це відбуватиметься без особистої заяви людини. Підставою для зняття з обліку стане виїзд на постійне проживання за кордон або тривала відсутність в Україні — понад 90 днів поспіль або понад 180 днів сукупно протягом року.