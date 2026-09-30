Виплати для ВПО припинилися без попередження: як дізнатися причину

Внутрішньо переміщені особи можуть раптово виявити, що грошова допомога більше не надходить на картку. При цьому чинний Порядок не встановлює безумовного обов’язку для органів Пенсійного фонду України сповіщати отримувача про відмову в призначенні або продовженні виплат.

Із посиланням на Юридичний порадник для ВПО розповідаємо, які норми діють зараз, чому виплата може затримуватися та як діяти, щоб захистити свої права.

Що каже законодавство про інформування

Згідно з постановою Кабміну від 20 березня 2022 року № 332, за результатами верифікації в Єдиній системі формується відповідний статус із зазначенням критеріїв, яким не відповідає отримувач допомоги.

Водночас прямого обов’язку персонально інформувати про скасування допомоги немає. За наявності технічної можливості відомості про підстави відмови та порядок оскарження можуть повідомити:

засобами електронного сповіщення Єдиної системи;

засобами мобільного зв’язку;

засобами поштового або електронного зв’язку.

Проблема недостатнього інформування обговорюється, зокрема, з представниками ПФУ. Наразі система ще формується, а нормативне регулювання передбачає розвиток електронного інформування та відображення даних в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ. Порядок роботи може змінюватися з урахуванням подальших змін у законодавстві щодо ВПО.

Що робити, якщо допомога не надійшла

Якщо виплата не надійшла у звичний строк у межах одного місяця, це ще не означає її остаточне припинення — затримка може бути пов’язана з опрацюванням інформації або процедурними моментами.

Якщо ж виплати немає довше, слід звернутися до ПФУ для з’ясування причин:

через вебпортал ПФУ: авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою КЕП або «Дія.Підпису» та направити звернення;

авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою КЕП або «Дія.Підпису» та направити звернення; телефоном: зателефонувати на гарячу лінію ПФУ за номерами 0 800 503 753, (044) 281−08−70 або (044) 281−08−71;

зателефонувати на гарячу лінію ПФУ за номерами 0 800 503 753, (044) 281−08−70 або (044) 281−08−71; поштою або e-mail: направити письмове звернення до відповідного сервісного центру ПФУ;

направити письмове звернення до відповідного сервісного центру ПФУ; особисто: звернутися до сервісного центру ПФУ незалежно від місця реєстрації.

Чому важлива саме письмова відповідь

Якщо потрібно не лише дізнатися причину припинення виплат, а й оцінити законність такого рішення та за потреби його оскаржити, фахівці рекомендують звертатися до ПФУ письмово.

Читайте також Статус ВПО можуть зняти «автоматично»: що зміниться з 22 жовтня

У зверненні варто попросити повідомити:

Чи приймалося рішення про припинення або непродовження виплати допомоги; Дату прийняття такого рішення; Конкретну підставу для його прийняття.