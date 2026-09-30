0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Виплати для ВПО припинилися без попередження: як дізнатися причину

Особисті фінанси
294
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Виплати ВПО можуть припинитися
Виплати ВПО можуть припинитися
Внутрішньо переміщені особи можуть раптово виявити, що грошова допомога більше не надходить на картку. При цьому чинний Порядок не встановлює безумовного обов’язку для органів Пенсійного фонду України сповіщати отримувача про відмову в призначенні або продовженні виплат.
Із посиланням на Юридичний порадник для ВПО розповідаємо, які норми діють зараз, чому виплата може затримуватися та як діяти, щоб захистити свої права.

Що каже законодавство про інформування

Згідно з постановою Кабміну від 20 березня 2022 року № 332, за результатами верифікації в Єдиній системі формується відповідний статус із зазначенням критеріїв, яким не відповідає отримувач допомоги.
Водночас прямого обов’язку персонально інформувати про скасування допомоги немає. За наявності технічної можливості відомості про підстави відмови та порядок оскарження можуть повідомити:
  • засобами електронного сповіщення Єдиної системи;
  • засобами мобільного зв’язку;
  • засобами поштового або електронного зв’язку.
Місце для вашої реклами
Проблема недостатнього інформування обговорюється, зокрема, з представниками ПФУ. Наразі система ще формується, а нормативне регулювання передбачає розвиток електронного інформування та відображення даних в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ. Порядок роботи може змінюватися з урахуванням подальших змін у законодавстві щодо ВПО.

Що робити, якщо допомога не надійшла

Якщо виплата не надійшла у звичний строк у межах одного місяця, це ще не означає її остаточне припинення — затримка може бути пов’язана з опрацюванням інформації або процедурними моментами.
Якщо ж виплати немає довше, слід звернутися до ПФУ для з’ясування причин:
  • через вебпортал ПФУ: авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою КЕП або «Дія.Підпису» та направити звернення;
  • телефоном: зателефонувати на гарячу лінію ПФУ за номерами 0 800 503 753, (044) 281−08−70 або (044) 281−08−71;
  • поштою або e-mail: направити письмове звернення до відповідного сервісного центру ПФУ;
  • особисто: звернутися до сервісного центру ПФУ незалежно від місця реєстрації.

Чому важлива саме письмова відповідь

Якщо потрібно не лише дізнатися причину припинення виплат, а й оцінити законність такого рішення та за потреби його оскаржити, фахівці рекомендують звертатися до ПФУ письмово.
Читайте також
У зверненні варто попросити повідомити:
  1. Чи приймалося рішення про припинення або непродовження виплати допомоги;
  2. Дату прийняття такого рішення;
  3. Конкретну підставу для його прийняття.
Офіційна письмова відповідь ПФУ дозволить детально проаналізувати підстави припинення допомоги та визначити чіткий алгоритм подальших дій.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВПОВиплати ВПО
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems