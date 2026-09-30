Декретний період можна зарахувати до пенсійного стажу: правила для українців у 2026 році

Період, коли людина не працювала через догляд за дитиною, не обов’язково означає втрату років страхового стажу. У певних випадках цей час можна зарахувати до стажу, необхідного для виходу на пенсію.

Про це повідомляють фахівці Асоціації платників податків України.

У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Тому навіть кілька років догляду за дитиною можуть мати значення для тих, кому не вистачає необхідного стажу.

Кому зараховують період догляду за дитиною

До страхового стажу можуть зарахувати період, протягом якого один із батьків фактично доглядав за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Це стосується випадків, коли людина перебувала у декретній відпустці або отримувала передбачену законом державну допомогу.

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Водночас вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років поступово зростають. У 2026 році потрібно мати щонайменше 33 роки стажу, у 2027 році — 34 роки, а з 2028 року — не менше 35 років.

Які документи потрібні для підтвердження стажу

Порядок підтвердження періоду догляду за дитиною залежить від того, коли саме він був.

Якщо йдеться про період до 1 січня 2004 року, інформація в реєстрах може бути неповною. У такому разі до Пенсійного фонду потрібно надати паперові оригінали документів:

свідоцтво про народження дитини;

паспорт дитини;

за наявності — довідку органу соціального захисту про отримання допомоги по догляду.

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Для періоду з 1 січня до 31 грудня 2004 року підтвердженням є довідка органу соціального захисту населення про отримання допомоги по догляду за дитиною.

А от з 1 січня 2005 року держава почала самостійно сплачувати страхові внески за батьків. Тому відповідний період фіксується в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду, і додатково подавати документи не потрібно.

Декретний період не дорівнює пільговому стажу

Зарахування догляду за дитиною до загального страхового стажу не означає автоматичного зарахування цього періоду до пільгового або спеціального стажу.