Не лише зарплата: як утримувати працівників без бонусів

Утримувати працівників можна і без додаткових фінансових стимулів

Ринок праці в Україні залишається конкурентним, але можливості компаній збільшувати зарплати та бонуси обмежені. За останній рік 71% роботодавців не змінювали розмір премій і бонусів. У таких умовах дедалі більшого значення набувають інструменти мотивації, які не потребують додаткових фінансових витрат.

Йдеться не лише про гнучкий графік чи комфортні умови роботи. Для працівників важливими стають стосунки з керівником, психологічна безпека, можливість відпочивати та розуміння того, навіщо вони виконують свою роботу, зазначають експерти Grc

Дані досліджень ринку праці показують, що фінансова мотивація не є єдиним фактором, який впливає на рішення працівника залишатися в компанії.

Якщо у 2023 році стосунки з безпосереднім керівником були важливими для 23,4% опитаних, то у 2026 році цей показник зріс до 30%. Гнучкий графік цінують 35% респондентів, а дружню атмосферу в колективі — 34%. Водночас бонуси як ключовий мотиватор назвали лише 3% опитаних. Стільки ж — 3% — припало на корпоративні подарунки та заходи.

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Що конкретно працює

Серед інструментів, які не потребують додаткових витрат, — гнучкість, довіра та безпечне робоче середовище.

Гнучкість може передбачати можливість самостійно планувати робочий день, працювати віддалено або поєднувати роботу з навчанням та сімейними обов’язками.

Не менш важливими є відносини між працівником і керівником. Чіткі очікування, відсутність мікроменеджменту, готовність вислухати та підтримати команду не потребують додаткових витрат, але можуть впливати на бажання працівників залишатися в компанії.

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Ще один інструмент, який роботодавці можуть використовувати без додаткового бюджету, — створення передбачуваного та безпечного робочого середовища.

Працівникам важливо розуміти, які завдання перед ними стоять, за якими критеріями оцінюватимуть їхню роботу та що саме вважається результатом. Також значення має передбачуваність: постійні термінові завдання, хаотична зміна пріоритетів і робота «на вчора» можуть посилювати навантаження.

Окремий фактор — можливість нормально відпочивати. Культура, у якій відпустка сприймається як підведення команди, може негативно впливати на працівників. Натомість керівник, який сам використовує відпустку та заохочує до цього команду, демонструє відповідне ставлення до відпочинку.

Психологічна безпека також передбачає можливість попросити про допомогу або повідомити про втому без страху публічної критики чи негативних наслідків.

Окремого значення набуває розуміння працівником того, який результат дає його робота.

Замість загальних мотиваційних промов роботодавці можуть показувати конкретний вплив роботи команди. Наприклад, продавцю можна показати, скільки клієнтів повернулися завдяки його роботі, бухгалтеру — наскільки його робота впливає на своєчасну виплату зарплат, а розробнику — скільки користувачів вирішили свої проблеми за допомогою створеного ним продукту.

Ще один напрям — турбота про працівників у повсякденних ситуаціях. Йдеться, зокрема, про доступ до укриттів, організовану доставку на роботу, гнучкий графік для батьків, які самостійно виховують дітей, можливість працювати з дому під час повітряних тривог або зробити перерву у разі виснаження.

Водночас одними словами мотивацію не замінити. Якщо заявлена турбота про баланс між роботою та особистим життям не підкріплюється реальними діями, це може мати протилежний ефект. Те саме стосується культури, у якій понаднормова робота та постійна доступність працівника сприймаються як норма.

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