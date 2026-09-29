Субсидія на тверде паливо: хто може отримати допомогу

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на рік

Українці, які опалюють житло твердим паливом і не мають централізованого опалення, а також не використовують для опалення природний газ або електроенергію, можуть отримати житлову субсидію або пільгу на придбання палива.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду.

Допомога передбачена на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. При цьому субсидію або пільгу можна отримувати одночасно з допомогою на житлово-комунальні послуги — електроенергію, газопостачання для приготування їжі, водопостачання, вивезення сміття тощо.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на рік на один опалювальний сезон. Для її призначення громадянин має особисто звернутися із заявою та декларацією про доходи й витрати.

Хто може отримати пільгу на тверде паливо

Пільга на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива також надається один раз на рік на один опалювальний сезон.

Скористатися нею можуть пільговики, дані про яких внесені до Реєстру осіб, які мають право на пільги. Для оформлення необхідно подати заяву та довідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення.

Призначення субсидії або пільги на тверде паливо здійснюється з урахуванням сукупного доходу сім’ї. Водночас це правило не поширюється на учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

«Зимова підтримка» на придбання твердого палива

Підтримка на опалювальний сезон від міжнародних партнерів для жителів визначених територіальних громад цього року є частиною державної програми «Зимова підтримка». Як і в попередні роки, отримані кошти можна використати, зокрема, на придбання твердого палива.

Кабінет Міністрів України 3 вересня 2026 року ухвалив постанову № 1084 «Деякі питання надання допомоги населенню протягом опалювального сезону 2026/27 року за кошти з рахунка для надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні і кошти міжнародних та національних організацій».

Розмір одноразової допомоги становить 19 400 грн на одне домогосподарство. Сума не залежить від кількості членів домогосподарства та їхніх категорій.

Хто може отримати 19 400 грн

Допомога надається особам, які фактично проживають у громадах, включених до відповідних переліків територій Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Харківської, Сумської, Миколаївської та Чернігівської областей, за винятком тимчасово окупованих територій.

Грошову допомогу можуть отримати вразливі категорії громадян, які на момент подання заяви є отримувачами:

пенсії по інвалідності;

надбавки на догляд у розмірі 50 грн — особи з інвалідністю I групи, одинокі особи з інвалідністю II групи, які потребують догляду або досягли пенсійного віку, та особи з інвалідністю III групи, які досягли пенсійного віку, а також одинокі одержувачі пенсій за віком і за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду;

житлової субсидії, зокрема на тверде паливо;

державної допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги при народженні дитини або допомоги на дітей у багатодітних сім’ях;

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю або допомоги на догляд;

допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях, а також допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.