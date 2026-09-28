44% українців витратили на підготовку до навчального сезону більше, ніж торік

Кожний десятий витратив від 13 100 до 21 800 грн

Майже половина українців у 2026 році витратили на підготовку до нового навчального сезону більше, ніж торік. Водночас покупки за кордоном залишаються одним зі способів заощадити.

Про це свідчать результати опитування сервісу міжнародної доставки Meest Shopping серед своїх клієнтів.

За даними опитування, 44% респондентів витратили на підготовку до навчального сезону більше, ніж у 2025 році. Ще 28% повідомили, що їхні витрати не змінилися, а 27% витратили менше.

Ваш запасний план на будь-який неприємний випадок — кредитна картка з вигідними умовами. Обирайте у зручному каталозі на Finance.ua.

Що українці купували до навчального сезону

Найчастіше купували одяг і взуття (56%), канцелярію (37%) та спортивні товари (26%). При цьому одяг, взуття та спортивні товари респонденти частіше замовляли за кордоном, тоді як канцелярію — в Україні.

Головною причиною купувати за кордоном стала нижча ціна — її зазначили 77% опитаних. Ще 37% орієнтувалися на акції та розпродажі, а 35% — не знайшли потрібного товару в Україні. Найпопулярнішою країною для покупок стали США — їх зазначили 57% опитаних.

Найбільша частка респондентів (23%) зробила протягом сезону 2−3 замовлення. Ще 12% здійснили від 3 до 5 замовлень, а 7% — понад п’ять.

Скільки витратили на покупки

Половина опитаних витратила на покупки від 2200 до 6500 грн ($50−150), ще 35% вклалися у суму до 2200 грн (до $50).

Кожний десятий витратив від 13 100 до 21 800 грн ($300−500), а 4% — понад 21 800 грн (понад $500).

Майже половина респондентів (49%) купувала речі для себе, зокрема для власних потреб, навчання або курсів.

Читайте також Як навчити дитину не витрачати все одразу: поради батькам

Ще 40% готували до школи дитину-школяра, 21% купували товари для студента, а 11% — для дитини, яка відвідує дитячий садок. У цьому запитанні учасники могли обрати кілька варіантів відповіді.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дослідження Codes.com.ua писав , що підготовка першокласника до школи у 2026 році обійдеться батькам у середньому в 12 923 грн. За рік вартість шкільного кошика зросла приблизно на 30%, а якщо порівняти з 2020 роком, витрати збільшилися більш ніж у чотири рази.