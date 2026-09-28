Українцям варто готуватися до поступового зростання цін на іноземні лікарські препарати. На їхню вартість впливають курс валют, ціни на пальне та логістика, а додатковим фактором стали удари по фармацевтичних складах і виробниках.

Про це в ефірі «Київ24» заявив голова правління Європейської фармацевтичної асоціації Олександр Комарида, пише Oboz.ua.

Водночас, за його словами, попри російські атаки українська фармацевтична галузь демонструє високу стійкість.

«Ми не очікуємо глобального чи значного перебою з постачанням тих чи інших препаратів, у тому числі й вітчизняних», — наголосив Комарида.

Він також зазначив, що практично всі українські виробники та виготовлені ними лікарські засоби є взаємозамінними. Це, за його словами, гарантує наявність необхідних медикаментів в аптеках.

Що впливає на ціни імпортних ліків

Фармкомпанії намагаються максимально стримувати вартість закордонних препаратів, однак, як пояснив Комарида, економічні чинники роблять подорожчання неминучим.

Серед основних факторів він назвав:

коливання курсу долара та євро, яке безпосередньо впливає на закупівлю імпортної сировини та готових препаратів;

зростання вартості паливно-мастильних матеріалів, яке враховується у загальних витратах;

подорожчання та зміну маршрутів доставки товарів в Україну.

«На жаль для українських пацієнтів, ціна буде поступово зростати. І ми бачимо, згідно з даними засобів масової інформації, що подорожчання лікарських засобів вже поступово відбувається… Краще мати можливість купити ліки трохи дорожче, ніж не мати можливості купити їх взагалі», — підсумував Олександр Комарида.

Які фармацевтичні об’єкти атакувала росія

Окремим фактором для фармацевтичної галузі стали російські удари по логістичних комплексах, складах дистриб’юторів та виробничих об’єктах.

Серед атакованих об’єктів:

«Біокон» (3 вересня): знищено логістичний фармкомплекс на Київщині площею 45 тис. кв. м. Втрати продукції перевищують 15 млрд грн, компанія припинила операції;

Teva (3 вересня): склад ізраїльського виробника атакували двічі. Компанія мінімізує наслідки та продовжує роботу;

«Аптека доброго дня» (3 вересня): повністю знищено склад мережі на Київщині, втрачено тонни ліків;

«Оптіма-Фарм» (8 вересня): завдано повторного балістичного удару по вже зруйнованому восени 2025 року та порожньому складу на лівому березі Києва;

Universal Logistic (12−13 вересня): протягом двох днів обстрілювали фармсклад площею 21 тис. кв. м у Бориспільському районі. Вивезення вцілілих товарів ускладнене пошкодженнями та повітряними тривогами;

«БаДМ» (14 вересня): атаковано склад одного з найбільших дистриб’юторів у Хаджибейському районі Одеси, на території виникла масштабна пожежа;

«Дарниця» (23 вересня): завдано удару по заводу однієї з найбільших фармкомпаній, розташованому на Рембазі в Києві.