У «Доступні ліки» додали 260 нових препаратів Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

У програму «Доступні ліки» додали ще 260 торговельних назв препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Які безплатні

Із нових лікарських засобів 173 пацієнти зможуть отримувати безоплатно, ще 87 — із частковою доплатою. Електронні рецепти на ці препарати вже доступні.

Як пояснив Ляшко, розширення програми пов’язане з високою смертністю від серцево-судинних захворювань.

«Серцево-судинні захворювання є причиною 68% усіх смертей в Україні. Значну частину цих випадків можна попередити завдяки ранньому виявленню ризиків, профілактиці та регулярному лікуванню», — зазначив міністр.

За його словами, розширення програми є частиною комплексного підходу «Здорове серце», який також передбачає запровадження скринінгу здоров’я для людей віком від 40 років, підвищення тарифів на кардіохірургічну допомогу, безоплатне планове та ургентне стентування судин серця, а також покращення доступу пацієнтів до необхідних ліків.

Після оновлення програма «Доступні ліки» охоплює повний спектр амбулаторної терапії серцево-судинних захворювань відповідно до рекомендацій Європейського товариства кардіологів.

Крім того, під час цього етапу розширення вперше застосували механізм підтримки лікарських засобів, виробництво яких локалізоване в Україні. До програми включили 67 однокомпонентних та 35 комбінованих препаратів українського виробництва.

Загалом програма «Доступні ліки» тепер охоплює 1038 позицій. Отримати препарати за електронним рецептом можна у 17 470 аптеках по всій Україні.

За даними Ляшка, від початку запуску програми нею вже скористалися понад 6,43 мільйона українців.

Актуальний повний перелік «Доступних ліків» можна переглянути на сайті НСЗУ.

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