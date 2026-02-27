Уряд посилює контроль за цінами на ліки Сьогодні 10:41 — Особисті фінанси

Нововведення допоможе пацієнтам обирати ліки за найвигіднішою ціною

В Україні впроваджують додаткові інструменти для підвищення прозорості цін на медикаменти. Це має допомогти пацієнтам обирати ефективні препарати за найвигіднішою ціною та уникати переплат за бренд.

Про продовження комплексної політики у сфері доступності ліків повідомила Юлія Свириденко.

Що зміниться для пацієнтів

Відтепер разом з електронним рецептом пацієнт отримуватиме інформацію про три найдешевші варіанти необхідного препарату з Національного каталогу цін.

На паперовій пам’ятці до е-рецепта буде розміщено QR-код. Після сканування можна побачити:

усі доступні препарати з тією ж діючою речовиною;

відповідне дозування та форму випуску;

три варіанти з найнижчою ціною.

При цьому щонайменше один із найдешевших варіантів має бути в наявності в кожній аптеці.

Кого стосується нововведення

На першому етапі механізм діє для однокомпонентних рецептурних препаратів у формі таблеток і капсул, які пацієнти купують за власний кошт.

У подальшому планується розширення системи на інші категорії лікарських засобів.

Як працює Національний каталог цін

Міністерство охорони здоров’я України веде Національний каталог цін, у якому зафіксовані граничні роздрібні ціни на препарати.

Аптеки не мають права продавати ліки дорожче, ніж встановлено в каталозі. Це створює додатковий механізм контролю за вартістю медикаментів та унеможливлює необґрунтоване завищення цін.

Ознайомитися з каталогом можна на офіційному ресурсі: https://ecatalog.moz.gov.ua

Навіщо ці зміни

Ініціатива спрямована на те, щоб пацієнти могли легко порівнювати варіанти лікування за ціною та робити вибір відповідно до власного бюджету. Прозорість цін і доступ до повної інформації мають зменшити фінансове навантаження на громадян та посилити конкуренцію між виробниками.

