Уряд посилює контроль за цінами на ліки
В Україні впроваджують додаткові інструменти для підвищення прозорості цін на медикаменти. Це має допомогти пацієнтам обирати ефективні препарати за найвигіднішою ціною та уникати переплат за бренд.
Про продовження комплексної політики у сфері доступності ліків повідомила Юлія Свириденко.
Що зміниться для пацієнтів
Відтепер разом з електронним рецептом пацієнт отримуватиме інформацію про три найдешевші варіанти необхідного препарату з Національного каталогу цін.
На паперовій пам’ятці до е-рецепта буде розміщено QR-код. Після сканування можна побачити:
- усі доступні препарати з тією ж діючою речовиною;
- відповідне дозування та форму випуску;
- три варіанти з найнижчою ціною.
При цьому щонайменше один із найдешевших варіантів має бути в наявності в кожній аптеці.
Кого стосується нововведення
На першому етапі механізм діє для однокомпонентних рецептурних препаратів у формі таблеток і капсул, які пацієнти купують за власний кошт.
У подальшому планується розширення системи на інші категорії лікарських засобів.
Як працює Національний каталог цін
Міністерство охорони здоров’я України веде Національний каталог цін, у якому зафіксовані граничні роздрібні ціни на препарати.
Аптеки не мають права продавати ліки дорожче, ніж встановлено в каталозі. Це створює додатковий механізм контролю за вартістю медикаментів та унеможливлює необґрунтоване завищення цін.
Ознайомитися з каталогом можна на офіційному ресурсі: https://ecatalog.moz.gov.ua
Навіщо ці зміни
Ініціатива спрямована на те, щоб пацієнти могли легко порівнювати варіанти лікування за ціною та робити вибір відповідно до власного бюджету. Прозорість цін і доступ до повної інформації мають зменшити фінансове навантаження на громадян та посилити конкуренцію між виробниками.
