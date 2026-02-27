Чому в Китаї прогнозують рекордне подорожчання смартфонів
Китайський ринок смартфонів у 2026 році може вперше зіткнутися з масовим і неодноразовим підвищенням цін протягом одного року.
Про це повідомляє Jiemian News із посиланням на галузеві джерела та аналітику Counterpoint Research.
Коли подорожчають
З березня 2026 року китайські виробники почнуть масштабне підвищення цін. Йдеться як про нові моделі, так і про вже наявні у продажу пристрої.
Мінімальне зростання вартості новинок може становити понад 1000 юанів (~6300 гривень), а для флагманських моделей — до 2000−3000 юанів (~12600−19000 гривень).
Аналітики Counterpoint Research прогнозують, що середня ціна нових смартфонів після березня буде на 15−25% вищою, ніж у 2025 році в аналогічному сегменті. А флагманські пристрої можуть подорожчати більш ніж на 30%.
Чому зміниться ціна
Головним чинником подорожчання називають різке зростання цін на пам’ять і дефіцит мікросхем. Через бум ШІ-серверів значна частина виробничих потужностей була переорієнтована з мобільного сегмента, що спричинило нестачу DRAM і NAND Flash для смартфонів.
За даними TrendForce, за останні місяці ціни на чипи пам’яті зросли більш ніж на 300%. Вартість 1 ТБ флеш-пам'яті майже потроїлася, а ціни на DRAM у першому кварталі 2026 року підскочили на 80−95%.
Зростання собівартості вже відображається на цінах нових моделей Xiaomi, OPPO, vivo, Honor та інших брендів. Деякі пристрої подорожчали на 200−600 юанів (~1260−3800 грн) ще наприкінці 2025 року, а у 2026-му тенденція продовжилася.
Думка експертів
Експерти попереджають, що подорожчання може змінити поведінку споживачів: частина покупців відкладе оновлення смартфонів, а виробники можуть скоротити лінійки бюджетних моделей через зростання витрат.
Експерти зазначають, що нинішнє підвищення цін є наслідком ланцюгової реакції в глобальному ланцюзі постачання, а не самостійним рішенням брендів.
Поділитися новиною
Також за темою
Чому в Китаї прогнозують рекордне подорожчання смартфонів
Дешева автівка — великий ризик: як безпечно купити машину
Барселона вводить один із найвищих туристичних податків у Європі
Частині українців не підвищують пенсії через «абсурдні схеми» — Гетманцев
НКЦПФР попередила інвесторів про нові ризикові інвестпроєкти
10 свіжих вакансій для HR-фахівців в Україні