НКЦПФР попередила інвесторів про нові ризикові інвестпроєкти

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оновила перелік потенційно небезпечних інвестиційних проєктів. До списку додали два нові проєкти з ознаками підвищеної ризиковості.

Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.

До списку було додано такі SCAM-проєкти:

Оновлений список містить вже 462 проєкти, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Їх можна переглянути в розділі « Захист прав інвесторів ».

Ознаки ризикових інвестицій

Інвесторам рекомендують звертати увагу на типові ознаки потенційно небезпечних інвестиційних проєктів. Наприклад:

відсутність офіційних документів або прозорої інформації про засновників;

відсутність підтверджень реальної господарської діяльності;

ігнорування регуляторного контролю;

агресивна реклама;

обіцянки високих прибутків без зазначення можливих ризиків.

«Якщо ви натрапили на підозрілий інвестпроєкт або запідозрили шахрайські дії, повідомте про це Комісію на електронну адресу: info@nssmc.gov .ua», — наголосили в НКЦПФР.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в месенджерах фіксують нову хвилю шахрайства. Зловмисники розсилають повідомлення з обіцянкою нібито компенсації у розмірі 2200 грн від Ощадбанку та Укренерго. Насправді йдеться про фішингову схему, мета якої — отримати доступ до банківських даних громадян і викрасти кошти з рахунків. Шахраї надсилають користувачам посилання на підроблений сайт, який візуально може нагадувати офіційні ресурси.

