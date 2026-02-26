НКЦПФР попередила інвесторів про нові ризикові інвестпроєкти
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оновила перелік потенційно небезпечних інвестиційних проєктів. До списку додали два нові проєкти з ознаками підвищеної ризиковості.
Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.
До списку було додано такі SCAM-проєкти:
Оновлений список містить вже 462 проєкти, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Їх можна переглянути в розділі «Захист прав інвесторів».
Ознаки ризикових інвестицій
Інвесторам рекомендують звертати увагу на типові ознаки потенційно небезпечних інвестиційних проєктів. Наприклад:
- відсутність офіційних документів або прозорої інформації про засновників;
- відсутність підтверджень реальної господарської діяльності;
- ігнорування регуляторного контролю;
- агресивна реклама;
- обіцянки високих прибутків без зазначення можливих ризиків.
«Якщо ви натрапили на підозрілий інвестпроєкт або запідозрили шахрайські дії, повідомте про це Комісію на електронну адресу: info@nssmc.gov.ua», — наголосили в НКЦПФР.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в месенджерах фіксують нову хвилю шахрайства. Зловмисники розсилають повідомлення з обіцянкою нібито компенсації у розмірі 2200 грн від Ощадбанку та Укренерго. Насправді йдеться про фішингову схему, мета якої — отримати доступ до банківських даних громадян і викрасти кошти з рахунків. Шахраї надсилають користувачам посилання на підроблений сайт, який візуально може нагадувати офіційні ресурси.
