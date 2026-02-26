0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки заробляють розробники ігор в Україні (інфографіка)

Особисті фінанси
27
Зарплати в геймдеві знизилися
Зарплати в геймдеві знизилися
Після двох півріч стабільного зростання зарплати в українському геймдеві впали. За даними дослідження DOU, медіанна зарплата по індустрії впала на $100 і нині становить $2300.
Ще протягом минулого року ринок демонстрував позитивну динаміку — за 12 місяців медіана зросла на $400. Однак останні дані свідчать про корекцію.
Скільки заробляють розробники ігор в Україні (інфографіка)

Хто зараз отримує найбільше

Найбільше зростання зафіксовано в напрямі HR. Медіанна зарплата тут піднялася одразу на $700 — до $3500. Водночас кількість відповідей у цій категорії зросла майже на 30%.
Менеджери втратили частину доходів: їхня медіана знизилася з $3675 до $3300.
Софтвер інженери опустилися на третю позицію з показником $3000 (раніше було $3075).
Скільки заробляють розробники ігор в Україні (інфографіка)
В артнапрямку падіння склало $250.
Геймдизайнери, навпаки, покращили позиції — їхня медіана зросла на $240 і досягла $2240.
Зарплати QA-фахівців залишилися без змін — $2000.
Серед інших спеціалізацій:
  • аналітики — $2755;
  • DevOps — $4000;
  • Data Scientists — $4050;
  • Tech Leadership — $6000 (найвищий показник цієї зими).

Геймдев і загальний IT: різниця скорочується

Медіанна зарплата софтвер інженерів у геймдеві становить $3000, тоді як у загальному IT — $3450. Різниця поступово зменшується: ще у 2024 році вона сягала майже $900.
За рівнями досвіду ситуація така:
Скільки заробляють розробники ігор в Україні (інфографіка)
Сеньйори:
  • IT — $4500
  • Геймдев — $4450
Мідли:
  • IT — $2500
  • Геймдев — $2121
Джуніори:
  • IT — $900
  • Геймдев — $848
Читайте також
У QA розподіл інший. У геймдеві мідли отримують навіть більше, ніж у середньому по IT, але сеньйори — значно менше.

Зарплати за мовами програмування

Рейтинг мов програмування майже не змінився, але окремі показники суттєво коливаються.
  • Java — $5200 (зростання з $4915)
  • TypeScript — $3900 (падіння з $4100)
  • C#/.NET та C++ — приблизно однакові показники
  • JavaScript — падіння з $4000 до $2550
Скільки заробляють розробники ігор в Україні (інфографіка)
Найвищі медіани серед розробників зафіксовано у тих, хто працює з:
  • Scala — $6200
  • Ruby — $7500

Артнапрям і геймдизайн: різна динаміка

У категорії Artist/Animator медіана впала на $250 — це одне з найбільших знижень серед напрямів.
Скільки заробляють розробники ігор в Україні (інфографіка)
Натомість у геймдизайні зафіксовано зростання. Зарплата піднялася до $2240. Водночас збільшилася кількість відповідей у цій категорії, а також зросли показники серед Senior та Junior-фахівців.
Скільки заробляють розробники ігор в Україні (інфографіка)
Раніше ми повідомляли, що найвищі медіанні зарплати в українській ІТ-індустрії отримують керівники технічних команд.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЗарплатаIT
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems