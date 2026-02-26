Скільки заробляють розробники ігор в Україні (інфографіка) Сьогодні 15:06 — Особисті фінанси

Зарплати в геймдеві знизилися

Після двох півріч стабільного зростання зарплати в українському геймдеві впали. За даними дослідження DOU, медіанна зарплата по індустрії впала на $100 і нині становить $2300.

Ще протягом минулого року ринок демонстрував позитивну динаміку — за 12 місяців медіана зросла на $400. Однак останні дані свідчать про корекцію.

Хто зараз отримує найбільше

Найбільше зростання зафіксовано в напрямі HR. Медіанна зарплата тут піднялася одразу на $700 — до $3500. Водночас кількість відповідей у цій категорії зросла майже на 30%.

Менеджери втратили частину доходів: їхня медіана знизилася з $3675 до $3300.

Софтвер інженери опустилися на третю позицію з показником $3000 (раніше було $3075).

В артнапрямку падіння склало $250.

Геймдизайнери, навпаки, покращили позиції — їхня медіана зросла на $240 і досягла $2240.

Зарплати QA-фахівців залишилися без змін — $2000.

Серед інших спеціалізацій:

аналітики — $2755;

DevOps — $4000;

Data Scientists — $4050;

Tech Leadership — $6000 (найвищий показник цієї зими).

Геймдев і загальний IT: різниця скорочується

Медіанна зарплата софтвер інженерів у геймдеві становить $3000, тоді як у загальному IT — $3450. Різниця поступово зменшується: ще у 2024 році вона сягала майже $900.

За рівнями досвіду ситуація така:

Сеньйори:

IT — $4500

Геймдев — $4450

Мідли:

IT — $2500

Геймдев — $2121

Джуніори:

IT — $900

Геймдев — $848

У QA розподіл інший. У геймдеві мідли отримують навіть більше, ніж у середньому по IT, але сеньйори — значно менше.

Зарплати за мовами програмування

Рейтинг мов програмування майже не змінився, але окремі показники суттєво коливаються.

Java — $5200 (зростання з $4915)

TypeScript — $3900 (падіння з $4100)

C#/.NET та C++ — приблизно однакові показники

JavaScript — падіння з $4000 до $2550

Найвищі медіани серед розробників зафіксовано у тих, хто працює з:

Scala — $6200

Ruby — $7500

Артнапрям і геймдизайн: різна динаміка

У категорії Artist/Animator медіана впала на $250 — це одне з найбільших знижень серед напрямів.

Натомість у геймдизайні зафіксовано зростання. Зарплата піднялася до $2240. Водночас збільшилася кількість відповідей у цій категорії, а також зросли показники серед Senior та Junior-фахівців.

Раніше ми повідомляли , що найвищі медіанні зарплати в українській ІТ-індустрії отримують керівники технічних команд.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.