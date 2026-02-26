Скільки заробляють розробники ігор в Україні (інфографіка)
Після двох півріч стабільного зростання зарплати в українському геймдеві впали. За даними дослідження DOU, медіанна зарплата по індустрії впала на $100 і нині становить $2300.
Ще протягом минулого року ринок демонстрував позитивну динаміку — за 12 місяців медіана зросла на $400. Однак останні дані свідчать про корекцію.
Хто зараз отримує найбільше
Найбільше зростання зафіксовано в напрямі HR. Медіанна зарплата тут піднялася одразу на $700 — до $3500. Водночас кількість відповідей у цій категорії зросла майже на 30%.
Менеджери втратили частину доходів: їхня медіана знизилася з $3675 до $3300.
Софтвер інженери опустилися на третю позицію з показником $3000 (раніше було $3075).
В артнапрямку падіння склало $250.
Геймдизайнери, навпаки, покращили позиції — їхня медіана зросла на $240 і досягла $2240.
Зарплати QA-фахівців залишилися без змін — $2000.
Серед інших спеціалізацій:
- аналітики — $2755;
- DevOps — $4000;
- Data Scientists — $4050;
- Tech Leadership — $6000 (найвищий показник цієї зими).
Геймдев і загальний IT: різниця скорочується
Медіанна зарплата софтвер інженерів у геймдеві становить $3000, тоді як у загальному IT — $3450. Різниця поступово зменшується: ще у 2024 році вона сягала майже $900.
За рівнями досвіду ситуація така:
Сеньйори:
- IT — $4500
- Геймдев — $4450
Мідли:
- IT — $2500
- Геймдев — $2121
Джуніори:
- IT — $900
- Геймдев — $848
У QA розподіл інший. У геймдеві мідли отримують навіть більше, ніж у середньому по IT, але сеньйори — значно менше.
Зарплати за мовами програмування
Рейтинг мов програмування майже не змінився, але окремі показники суттєво коливаються.
- Java — $5200 (зростання з $4915)
- TypeScript — $3900 (падіння з $4100)
- C#/.NET та C++ — приблизно однакові показники
- JavaScript — падіння з $4000 до $2550
Найвищі медіани серед розробників зафіксовано у тих, хто працює з:
- Scala — $6200
- Ruby — $7500
Артнапрям і геймдизайн: різна динаміка
У категорії Artist/Animator медіана впала на $250 — це одне з найбільших знижень серед напрямів.
Натомість у геймдизайні зафіксовано зростання. Зарплата піднялася до $2240. Водночас збільшилася кількість відповідей у цій категорії, а також зросли показники серед Senior та Junior-фахівців.
Раніше ми повідомляли, що найвищі медіанні зарплати в українській ІТ-індустрії отримують керівники технічних команд.
