0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Стартапи в Україні можуть отримати до $150 тис. від Microsoft

46
Українські IT-компанії можуть отримати до $150 тис. кредитів на використання сервісів Microsoft
Українські IT-компанії можуть отримати до $150 тис. кредитів на використання сервісів Microsoft
Український фонд стартапів приєднався до міжнародної мережі Microsoft for Startups Investor Network. Це відкриває для українських IT-компаній можливість отримати до $150 тис. кредитів на використання сервісів Microsoft Azure та інших інструментів екосистеми Microsoft.
Про це повідомило Міністерство цифрових трансформацій України.
Ініціатива реалізується в межах Стратегії інновацій WINWIN і має на меті посилити позиції українських технологічних компаній на глобальному ринку.

Крок до «світової ліги» технологій

Приєднання до Investor Network розширює доступ українських стартапів до глобальної хмарної інфраструктури та корпоративних інструментів.
«Приєднання Українського фонду стартапів до Microsoft for Startups Investor Network у межах реалізації Стратегії інновацій WINWIN — це крок до світової ліги технологічних рішень. Це надає українським стартапам доступ до глобальної хмарної інфраструктури, що дасть змогу ефективніше запускати продукти, оптимізувати витрати на технології та масштабувати рішення на міжнародні ринки вже сьогодні», — каже т. в. о. міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков.

Що таке кредити Microsoft і як вони працюють

Йдеться не про прямі грошові виплати, а про віртуальні кредити, якими можна оплачувати користування технологіями Microsoft.
Фактично стартапи отримують можливість покрити витрати на сервери, бази даних, хмарні сервіси та програмне забезпечення без залучення власних коштів. Зекономлений бюджет компанії можуть спрямувати на розвиток команди, маркетинг або вдосконалення продукту.

На що можна використати кредити

Програма передбачає доступ до інструментів для:
  • побудови та масштабування хмарної інфраструктури;
  • зберігання великих обсягів даних;
  • інтеграції рішень на базі штучного інтелекту та машинного навчання;
  • тестування продуктів і підготовки до виходу на міжнародні ринки.
Окремо учасники отримують доступ до сервісів корпоративного рівня, включно з GitHub, Microsoft 365 та Azure OpenAI Service.
Читайте також

Хто може отримати до $150 тис.

Податися можуть стартапи на стадіях від pre-seed до Series A, які:
  • створюють власний IT-продукт як основу бізнесу;
  • є приватними комерційними компаніями (не консалтинг, не державні структури та не криптомайнінг);
  • не залучали інвестиції стадії Series C і вище;
  • за весь час отримали менше ніж $350 тис. кредитів Azure.

Як подати заявку

Щоб перевірити відповідність умовам і подати заявку, стартапам потрібно заповнити коротку онлайн-форму.
Програму реалізують Міністерство цифрової трансформації України та Український фонд стартапів у межах Стратегії цифрового розвитку інновацій України 2030 (WINWIN).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
СтартапШІ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems