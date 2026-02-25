Стартапи в Україні можуть отримати до $150 тис. від Microsoft Сьогодні 16:10

Українські IT-компанії можуть отримати до $150 тис. кредитів на використання сервісів Microsoft

Український фонд стартапів приєднався до міжнародної мережі Microsoft for Startups Investor Network. Це відкриває для українських IT-компаній можливість отримати до $150 тис. кредитів на використання сервісів Microsoft Azure та інших інструментів екосистеми Microsoft.

Про це повідомило Міністерство цифрових трансформацій України.

Ініціатива реалізується в межах Стратегії інновацій WINWIN і має на меті посилити позиції українських технологічних компаній на глобальному ринку.

Крок до «світової ліги» технологій

Приєднання до Investor Network розширює доступ українських стартапів до глобальної хмарної інфраструктури та корпоративних інструментів.

«Приєднання Українського фонду стартапів до Microsoft for Startups Investor Network у межах реалізації Стратегії інновацій WINWIN — це крок до світової ліги технологічних рішень. Це надає українським стартапам доступ до глобальної хмарної інфраструктури, що дасть змогу ефективніше запускати продукти, оптимізувати витрати на технології та масштабувати рішення на міжнародні ринки вже сьогодні», — каже т. в. о. міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков.

Що таке кредити Microsoft і як вони працюють

Йдеться не про прямі грошові виплати, а про віртуальні кредити, якими можна оплачувати користування технологіями Microsoft.

Фактично стартапи отримують можливість покрити витрати на сервери, бази даних, хмарні сервіси та програмне забезпечення без залучення власних коштів. Зекономлений бюджет компанії можуть спрямувати на розвиток команди, маркетинг або вдосконалення продукту.

На що можна використати кредити

Програма передбачає доступ до інструментів для:

побудови та масштабування хмарної інфраструктури;

зберігання великих обсягів даних;

інтеграції рішень на базі штучного інтелекту та машинного навчання;

тестування продуктів і підготовки до виходу на міжнародні ринки.

Окремо учасники отримують доступ до сервісів корпоративного рівня, включно з GitHub, Microsoft 365 та Azure OpenAI Service.

Читайте також Війна в Україні призвела до буму оборонних стартапів в США: їхня вартість становить мільярди доларів

Хто може отримати до $150 тис.

Податися можуть стартапи на стадіях від pre-seed до Series A, які:

створюють власний IT-продукт як основу бізнесу;

є приватними комерційними компаніями (не консалтинг, не державні структури та не криптомайнінг);

не залучали інвестиції стадії Series C і вище;

за весь час отримали менше ніж $350 тис. кредитів Azure.

Як подати заявку

Щоб перевірити відповідність умовам і подати заявку, стартапам потрібно заповнити коротку онлайн-форму.

Програму реалізують Міністерство цифрової трансформації України та Український фонд стартапів у межах Стратегії цифрового розвитку інновацій України 2030 (WINWIN).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.