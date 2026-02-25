День фінансів: соцзахист військових, запаси капіталу в банківській системі, 3% ВВП Польщі Сьогодні 17:36

У середу, 25 лютого, ВР ухвалила законопроєкт про соцзахист військових, також стало відомо, що українські підприємці забезпечують близько 3% ВВП.

Соцзахист військових

Сьогодні, 25 лютого, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 13646 про соціальний захист військових. Як повідомив міністр оброни Михайло Федоров, він формує зрозумілу й чесну систему соціальних гарантій для військовослужбовців базової служби. Деталі читайте тут.

Також ВР ухвалила законопроєкт про виплати постраждалим працівникам критичної інфраструктури.

Штрафи для бізнесу

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 15043. Документ спрямований на посилення адміністративної відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань.

Водночас торік фізичні особи-підприємці перерахували до бюджету 59,88 млрд грн єдиного податку. Це +9% до результату 2024 року.

Запаси капіталу в банківській системі

Україна вже 4 роки протистоїть агресії росії та живе в умовах повномасштабної війни. За цей час український бізнес та банківська система демонструють небачений рівень адаптації. Детальніше про пріоритети Національного банку та плани на майбутнє розповів перший заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук.

«Укрпошта Банк»

Укрпошта продовжує працювати над отриманням банківської ліцензії для запуску «Укрпошта Банку» попри те, що Національний банк визнав неплатоспроможним ПІН Банк, на базі якого планувалося створити такий поштовий банк.

До речі, Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський останніми тижнями завоював статус чи не найпомітнішого українського топменеджера у соціальних мережах та стрічках новин національних медіа. Утім, справжню ціну керівника визначають не вподобайки чи коментарі, а конкретні результати та виконані обіцянки.

Finance.ua вирішив проаналізувати заяви Ігоря Смілянського і перевірити, чи підкріплюються його слова реальними діями.

Де найбільше іпотек

Банки України в грудні видали 952 іпотечні кредити на загальну суму майже 2 млрд грн. Середньозважена ефективна ставка становила 8,11% річних на первинному ринку та 8,66% на вторинному ринку.

3% ВВП Польщі

Підприємства, створені громадянами України в Польщі, забезпечують близько 3% валового внутрішнього продукту країни. Ці підприємства працюють у різних секторах економіки та стали помітною складовою польського ринку праці й підприємництва.

Пенсії в ЄС

За даними Євростату, в 2024 році середня пенсія для жінок віком 65 років і старше в ЄС була на 24,5% нижчою, ніж для чоловіків. Де найбільша і найменша різниця — читайте тут.

Нові обігові пам’ятні монети

Національний банк України ввів у обіг три нові обігові пам’ятні монети з тематичної серії «Ми сильні. Ми разом», присвяченої єдності України та її регіонам.

