У НБУ розповіли, чи достатньо запасів капіталу в банківській системі

Запасів капіталу в банківській системі достатньо навіть за умови кризового сценарію

Україна вже чотири роки протистоїть агресії росії та живе в умовах повномасштабної війни. За цей час український бізнес та банківська система демонструють небачений рівень адаптації.

Детальніше про пріоритети Національного банку та плани на майбутнє розповів перший заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук під час конференції FinYear, що відбулася у Києві 20 лютого.

Основні економічні показники

Як зазначив Ніколайчук, економіка поступово відновлюється.

ВВП у 2025-му році зріс майже на 2%. Приблизно такі ж самі темпи очікуються Нацбанком і цього року.

у 2025-му році зріс майже на 2%. Приблизно такі ж самі темпи очікуються Нацбанком і цього року. Інфляція завдяки заходам Нацбанку знизилася до 7,4% в річному вимірів січні. У планах подальше зниження цього показника до цільового рівня в 5%.

завдяки заходам Нацбанку знизилася до 7,4% в річному вимірів січні. У планах подальше зниження цього показника до цільового рівня в 5%. Міжнародні резерви України знаходяться на історичному максимумі майже 58 млрд доларів США.

«Звісно, що вагому роль для досягнення таких результатів відіграє підтримка наших міжнародних партнерів, які надали майже 170 млрд доларів США допомоги на бюджетні цілі, і ще більші обсяги воєнної підтримки.

Крім того, наприкінці 2025 року Рада Європейського Союзу погодила рішення надати Україні 90 млрд євро на 2026−27 років у формі кредиту. Також маємо домовленості з Міжнародним валютним фондом на рівні персоналу про нову чотирирічну програму фінансування. Сподіваємося, що вже в найближчий тиждень ця програма буде затверджена Радою директорів МВФ", — розповів перший заступник голови НБУ.

Крім того, Європейська комісія запропонувала виділити Україні 100 млрд євро в межах довгострокового бюджету ЄС на 2028−2034 роки.

«Хочу подякувати нашим міжнародним партнерам і тим українським дипломатам, які змогли досягти такого результату на міжнародній арені. Водночас варто відзначити зусилля української влади та бізнесу», — зазначив Ніколайчук.

Як сьогодні працює банківська система

Банківська система в Україні, за словами Ніколайчука, продовжує безперебійно працювати, залишається стійкою та ліквідною, має достатні запаси капіталу. Це підтвердила оцінка стійкості НБУ, яку минулого року вперше з початку масштабного вторгнення провели за стандартною процедурою.

Результати оцінки стійкості показали, що запасів капіталу в банківській системі достатньо не лише для покриття ризиків діяльності за нормальних умов, а і за гіпотетичного кризового сценарію.

Більше того, наразі банківська система не посилює шоки, як це відбувалося під час попередніх кризових епізодів в українській історії, а навпаки, підтримує економіку. Про це свідчать такі фактори:

швидше відновлення кредитування;

нижче значення Індексу фінансового стресу;

відсутність масштабного виведення з ринку банків;

нульові витрати держави на підтримку системних установ;

скорочення частки непрацюючих кредитів до історичного мінімуму за понад 15 років — станом на 1 січня 2026 року цей показник сягнув 14%.

Тренд на євроінтеграцію

У цьому питанні у Національного банку є дуже амбітна ціль — привести фінансові регуляції у максимальну відповідність до вимог Європейського Союзу до кінця 2027 року.

«Ми вже маємо достатньо відчутні результати. Наприклад, у банківському секторі ми досягли рівня еквівалентності майже 80% на кінець минулого року, тоді як на початку 2022 року цей показник становив лише 50%», — розповів представник НБУ.

За словами Ніколайчука, у цій сфері Національний банк вже прийняв рішення, що з початку 2027 року банки мають дотримуватися вимог до буферів капіталу. Також розробляється методологія визначення підвищених індивідуальних вимог до капіталу в межах Pillar II для їх запровадження з 2027 року. Водночас мінімальна вимога до достатності регулятивного капіталу знизиться із поточних 10% до 8%, що відповідає практиці Європейського Союзу.

Крім того, Національний банк продовжить роботу над повною імплементацією основних директив Європейського Союзу у сфері страхування та пов’язаних із ними регламентів, зокрема:

про платоспроможність;

про розповсюдження страхових послуг;

про страхування цивільної відповідальності у зв’язку з використанням моторних транспортних засобів.

«Подальше впровадження вимог Європейського Союзу у фінансовому секторі на нашу думку однозначно підвищуватиме стійкість сектору до викликів. Водночас запроваджуючи нові вимоги Національний банк орієнтуватиметься на збереження спроможності фінансового сектору і надалі кредитувати та підтримувати економіку», — підсумував Ніколайчук.

Як зазначив представник Нацбанку, кінцева мета — це розбудова стійкої фінансової системи, здатної не лише протистояти викликам та підтримувати економіку в умовах війни і повоєнної відбудови, але й такої, яка буде здатна зайняти гідне місце на висококонкурентному ринку Європейського Союзу.

