Відновлення економіки у 2026 році: якими будуть ВВП та інфляція — звіт НБУ
Нарощування врожаїв, а також інвестиції у відбудову інфраструктури та оборонний комплекс підтримають подальше зростання економіки.
Про це йдеться у звіті НБУ.
Але, враховуючи масштабні обстріли енергосистеми України, НБУ погіршив припущення щодо дефіциту електроенергії (зокрема з 3% до 6% у поточному році) і відповідно переглянув прогноз зростання реального ВВП у 2026 році — з 2,0% до 1,8%.
Очікується, що надалі відновлення пришвидшиться. Бюджетні стимули поступово скорочуватимуться, водночас пожвавленню економічної активності сприятиме низка інших чинників: поступове поліпшення ситуації в енергосекторі, нарощування приватних інвестицій, євроінтеграційні реформи, а також розворот міграційних процесів.
ВВП
За прогнозом НБУ, у 2027 році реальний ВВП зросте на 2,8%, а у 2028 році — на 3,7%.
Раніше писали, що макроекономічні ризики в Україні залишаються під контролем, однак темпи відновлення економіки у 2026 році будуть стриманими. Прогнозований курс наприкінці 2026 року становить 44.3 грн/$.
Як розповіли аналітики ICU, темпи зростання споживчих цін у 2026 році суттєво сповільнюватимуться. Річна інфляція знижуватиметься щомісяця щонайменше до травня. У другій половині року вона знову почне прискорюватися переважно через ефект низької бази. Наприкінці 2026 року інфляція, за прогнозом, становитиме 6−7%.
Прогнозований курс наприкінці 2026 року становить 44.3 грн/$. Міжнародні резерви НБУ залишатимуться на рекордних рівнях завдяки фінансуванню від ЄС і забезпечуватимуть достатній захисний буфер у разі реалізації додаткових макроекономічних ризиків.
