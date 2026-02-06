Кого вважатимуть малим бізнесом за критеріями ЄС: Кабмін пропонує рахувати працівників, дохід і активи Сьогодні 19:33 — Казна та Політика

Уряд зареєстрував законопроєкт про нові критерії малого і середнього бізнесу за стандартами ЄС.

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 15001 «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб’єктів підприємництва».

Про це пише Судово-юридична газета.

Документ спрямований на гармонізацію українського законодавства з нормами Європейського Союзу у частині визначення мікро-, малого та середнього підприємництва.

Його мета — запровадити єдині та прозорі правила класифікації бізнесу, підвищити якість статистичних даних для формування державної політики, посилити конкуренцію та поглибити європейську інтеграцію України.

Що пропонує законопроєкт

Проєктом передбачено внесення змін до законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» та «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб».

Проєктом пропонується застосовувати для визначення категорії підприємництва такі критерії:

середню кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості за звітний календарний рік;

обсяг чистого доходу від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг за звітний рік;

та/або балансову вартість активів станом на кінець звітного року.

Суб’єктами мікропідприємництва пропонується вважати суб’єктів господарювання, у яких середня кількість працівників не перевищує 9 осіб та які відповідають щонайменше одному з таких критеріїв:

чистий дохід від реалізації не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро;

балансова вартість активів не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро.

До суб’єктів малого підприємництва пропонується відносити бізнес із середньою кількістю працівників до 49 осіб, який відповідає принаймні одному з критеріїв:

чистий дохід від реалізації — не більше еквівалента 10 млн євро;

балансова вартість активів — не більше еквівалента 10 млн євро.

Суб’єктами середнього підприємництва вважатимуться суб’єкти господарювання із середньою кількістю працівників до 249 осіб, які відповідають хоча б одному з таких показників:

чистий дохід від реалізації — не більше еквівалента 50 млн євро;

балансова вартість активів — не більше еквівалента 43 млн євро.

До суб’єктів великого підприємництва пропонується відносити суб’єктів господарювання, які не відповідають критеріям мікро-, малого або середнього підприємництва.

Додаткові положення законопроєкту

Законопроєкт також передбачає, що суб’єкти господарювання, які не зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність, набуватимуть статусу мікро-, малого або середнього підприємництва без урахування балансової вартості активів.

Крім того, юридичні особи, у статутному капіталі яких не менше ніж 25% акцій або часток належать державі чи органу місцевого самоврядування, не вважатимуться суб’єктами мікро-, малого або середнього підприємництва. Виняток зроблено для органів місцевого самоврядування, річний бюджет яких є меншим за еквівалент 10 млн євро, а чисельність населення громади не перевищує 5 тисяч осіб.

