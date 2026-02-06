0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міжнародні резерви зросли до 57,7 млрд дол. США за підсумками січня

Казна та Політика
30
Міжнародні резерви зросли в січні
Міжнародні резерви зросли в січні
Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року, за попередніми даними, зросли до 57 660,3 млн дол. США, оновивши історичний максимум.
Про це пише НБУ.
У січні вони збільшилися на 357,8 млн дол. США порівняно з попереднім місяцем передусім завдяки зовнішньому фінансуванню, що значною мірою компенсувало чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Динаміку резервів у січні 2026 визначала низка чинників

  • По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу
На валютні рахунки уряду в Національному банку в січні надійшло 3 124,0 млн дол. США через рахунки Світового банку.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 310,7 млн дол. США, у тому числі:
  • 233,9 млн дол. США — обслуговування та погашення ОЗДП;
  • 76,8 млн дол. США — сплата іншим кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 171,6 млн дол. США.
  • По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України
У січні 2026 року порівняно з груднем 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 20,7%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку 3 729,5 млн дол. США.
  • По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)
У січні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 1 445,7 млн дол. США.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 6 місяців майбутнього імпорту.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems