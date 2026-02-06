Міжнародні резерви зросли до 57,7 млрд дол. США за підсумками січня Сьогодні 12:12 — Казна та Політика

Міжнародні резерви зросли в січні

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року, за попередніми даними, зросли до 57 660,3 млн дол. США, оновивши історичний максимум.

Про це пише НБУ

У січні вони збільшилися на 357,8 млн дол. США порівняно з попереднім місяцем передусім завдяки зовнішньому фінансуванню, що значною мірою компенсувало чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Динаміку резервів у січні 2026 визначала низка чинників

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку в січні надійшло 3 124,0 млн дол. США через рахунки Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 310,7 млн дол. США, у тому числі:

233,9 млн дол. США — обслуговування та погашення ОЗДП;

76,8 млн дол. США — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 171,6 млн дол. США.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України

У січні 2026 року порівняно з груднем 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 20,7%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку 3 729,5 млн дол. США.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)

У січні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 1 445,7 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 6 місяців майбутнього імпорту.

