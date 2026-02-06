Міжнародні резерви зросли до 57,7 млрд дол. США за підсумками січня
Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року, за попередніми даними, зросли до 57 660,3 млн дол. США, оновивши історичний максимум.
У січні вони збільшилися на 357,8 млн дол. США порівняно з попереднім місяцем передусім завдяки зовнішньому фінансуванню, що значною мірою компенсувало чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.
Динаміку резервів у січні 2026 визначала низка чинників
- По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу
На валютні рахунки уряду в Національному банку в січні надійшло 3 124,0 млн дол. США через рахунки Світового банку.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 310,7 млн дол. США, у тому числі:
- 233,9 млн дол. США — обслуговування та погашення ОЗДП;
- 76,8 млн дол. США — сплата іншим кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 171,6 млн дол. США.
- По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України
У січні 2026 року порівняно з груднем 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 20,7%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку 3 729,5 млн дол. США.
- По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)
У січні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 1 445,7 млн дол. США.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 6 місяців майбутнього імпорту.
