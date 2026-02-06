Інфляція знизиться до 7,5% у 2026 році: які розміри міжнародної допомоги — НБУ Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Інфляція знизиться до 7,5% у 2026 році: які розміри міжнародної допомоги — НБУ

Найближчими місяцями інфляція далі знижуватиметься, передусім завдяки залишковим ефектам від зростання врожаїв у 2025 році.

Про це йдеться в звіті НБУ

Водночас наслідки масштабних руйнувань в енергетиці тиснутимуть на ціни як через ринкові, так і адміністративні механізми. На тлі низької бази порівняння це спричинить помірне пришвидшення інфляції в другому півріччі 2026 року.

Як наслідок, за підсумками року інфляція знизиться помірно — до 7,5%.

2027−2028 роки

У наступні роки інфляція повернеться на траєкторію стійкого сповільнення завдяки нормалізації ситуації на ринку праці, помірнішій імпортованій інфляції, поступовому нарощуванню врожаїв та заходам монетарної політики НБУ.

Відновлення енергосектору теж сприятиме зниженню інфляції, водночас підвищені витрати бізнесу на енергоавтономність ще тривалий час тиснутимуть на ціни.

НБУ прогнозує, що інфляція сповільниться до 6% у 2027 році та до цілі НБУ 5% у 2028 році.

НБУ забезпечуватиме належний рівень монетарних умов для подальшого зниження інфляції та досягнення інфляційної цілі 5% на горизонті політики. Водночас процентна політика поступово пом’якшуватиметься, що підтримає кредитування та економічне зростання.

Обсяги міжнародної допомоги

НБУ залишив без змін припущення щодо дефіциту бюджету у 2026 році — на рівні близько 19% ВВП, що відповідає закону про Державний бюджет.

Надалі очікується зниження показника: до 14% ВВП у 2027 році та 9% ВВП у 2028 році в міру зменшення безпекових ризиків.

Важливу роль у фінансуванні дефіциту бюджету найближчими роками і надалі відіграватиме міжнародна допомога.

НБУ припускає, що Україна отримає від міжнародних партнерів:

51,4 млрд дол. США у 2026 році.

42,7 млрд дол. США у 2027 році.

21,6 млрд дол. США у 2028 році.

Це дасть змогу зберігати міжнародні резерви на достатньому рівні для підтримання стійкості валютного ринку:

за підсумками 2026 року — 65 млрд дол.

2027 року — близько 73 млрд дол.

2028 року — майже 71 млрд дол.

