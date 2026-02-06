В НБУ розповіли, як будуть зростати зарплати в 2027—2028 роках Сьогодні 12:01 — Казна та Політика

зростання зарплат в 2027-2028 роках

НБУ припускає, що через ускладнення безпекової ситуації чистий відплив населення у 2026 році становитиме близько 0,2 млн осіб.

Про йе йдеться в звіті НБУ

Повернення українців

Припускається, що чисте повернення мігрантів розпочнеться у 2027 році (близько 0,1 млн осіб).

В 2028 році цей процес активізується (0,5 млн осіб), зокрема з огляду на очікуване зменшення безпекових ризиків та загальне поліпшення економічної ситуації.

Кого потребуватиме ринок праці

Водночас ринок праці потребуватиме значної кількості працівників на тлі процесів відбудови країни та зростання інвестицій. Високий попит на робочу силу сприятиме подальшому скороченню безробіття та підтримуватиме збільшення зарплат.

Зарплати

За прогнозом НБУ, у 2026 році реальні зарплати зростуть на 7% (як і у 2025 році), а у 2027−2028 роках — на близько 6% щороку.



⁨За даними податкової звітності платників податків, середня заробітна плата в Україні у 2025 році становила 20 787 грн. Це на 8,3% більше, ніж у 2024 році. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

А от середня зарплата чиновників у грудні 2025 року перевищила 80 тис. грн.

Середня зарплата та загалом фінансова винагорода в Україні суттєво відрізняється від Європи. Finance.ua розповідав, наскільки відчувається різниця, як формується середня зарплата та як вона може змінитися в майбутньому.

