Уряд затвердив бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік

Загальний обсяг доходів і видатків становитиме 1 263,3 млрд грн.

Кабінет Міністрів схвалив бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік. Загальний обсяг доходів і видатків становитиме 1 263,3 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

«Бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік — збалансований, бездефіцитний та забезпечує своєчасне фінансування всіх передбачених законодавством соціальних виплат», — зазначив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

За його словами, уряд готує подальші системні зміни у пенсійному забезпеченні, щоб зробити пенсійну систему більш справедливою і прозорою.

Затверджений бюджет враховує проведення з 1 березня 2026 року індексації пенсійних та страхових виплат.

Бюджет Пенсійного фонду забезпечить фінансування:

пенсійних виплат — 1 001,9 млрд грн ;

; виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності — 63,8 млрд грн ;

; виплат житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, державної соціальної допомоги, інших соціальних виплат, передбачених законодавством — 197,6 млрд грн.

